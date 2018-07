Wimbledon. Feliciano Lopez poprawił rekord

Hiszpański tenisista Feliciano Lopez występuje w 66. kolejnym turnieju wielkoszlemowym, czym poprawił rekord Szwajcara Rogera Federera. W pierwszej rundzie Wimbledonu pokonał we wtorek Argentyńczyka Federico Delbonisa 6:3, 6:4, 6:2.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lopez mocno postawił się Kyrgiosowi Eurosport

Do tej pory 36-letni Lopez dzielił rekordowe osiągnięcie ze starszym nieco ponad miesiąc Federerem. Ostatnią imprezą wielszkolemową, w której zabrakło Hiszpana, był Australian Open w 2002 roku.

Reklama

- Nie jest to co prawda rekord, na którym jakoś szczególnie mi zależało, ale to miłe, że obecnie należy do Feliciano. Znamy się już od czasów juniorskich - podkreślił Federer, którego seria występów w zawodach Wielkiego Szlema rozpoczęła się w Melbourne w 2000 roku, a zakończyła po 65 turniejach wskutek nieobecności w paryskim French Open w 2016 roku.

Szwajcar z 20 triumfami jest rekordzistą pod względem liczby zwycięstw w imprezach tego cyklu. Lopez tylko czterokrotnie zdołał awansować do ćwierćfinału, w tym trzy razy na londyńskiej trawie.