Wimbledon. Gładkie zwycięstwo Federera w drugiej rundzie

Broniący tytułu, rozstawiony w turnieju z "jedynką" Roger Federer pokonał Słowaka Lukasza Lackę 6:4, 6:4, 6:1 w drugiej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Szwajcarski tenisista walczy w Londynie o rekordowy dziewiąty triumf w tej imprezie.

Zdjęcie Roger Federer /PAP/EPA

- Czułem się dzisiaj dobrze, mniej nerwowo niż w pierwszej rundzie. Lacko dobrze gra na trawie, zwycięstwo kosztowało mnie trochę wysiłku. Nie lubię tracić w pierwszych meczach zbyt wiele sił, to się dzisiaj udało, jestem zadowolony - powiedział Federer.

Reklama

36-letni Szwajcar walczy o drugi z rzędu, a rekordowy wśród mężczyzn, dziewiąty singlowy triumf w tym turnieju. W przypadku powodzenia byłby drugą osobą w historii, której by się to udało. Dotychczas jako jedyna osiągnęła to na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club Amerykanka czeskiego pochodzenia Martina Navratilova.

Szwajcar - poza ubiegłoroczną edycją - wygrał Wimbledon także w latach 2003-07, 2009 i 2012.



Druga runda gry pojedynczej:

Mackenzie McDonald (USA) - Nicolas Jarry (Chile) 7:6 (7-5), 5:7, 3:6, 6:2, 11:9



Roger Federer (Szwajcaria, 1.) - Lukasz Lacko (Słowacja) 6:4, 6:4, 6:1



Adrian Mannarino (Francja, 22.) - Ryan Harrison (USA) 7:5, 7:5, 7:6 (7-4)

Daniił Miedwiediew (Rosja) - Guillermo Garcia-Lopez (Hiszpania) 6:3, 6:4, 6:2



Sam Querrey (USA, 11.) - Serhij Stachowski (Ukraina) 7:6 (7-4), 6:3, 6:3



Gael Monfils (Francja) - Paolo Lorenzi (Włochy) 3:6, 6:3, 7:6 (7-5), 7:6 (7-3)



Dennis Novak (Austria) - Lucas Pouille (Francja, 17.) 6:4, 6:2, 6:7 (8-10), 3:6, 6:2



Milos Raonic (Kanada, 13.) - John Millman (Australia) 7:6 (7-4), 7:6 (7-4), 7:6 (7-4)