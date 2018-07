Wimbledon: Historyczny wynik Stefanosa Tsitsipasa

Stefanos Tsitsipas pokonał w trzeciej rundzie Wimbledonu Włocha Thomasa Fabbiano 6:2, 6;1, 6:4 i jako pierwszy grecki tenisista w liczonej od 1968 roku Erze Open awansował do 1/8 finału turnieju wielkoszlemowego.

Zdjęcie Stefanos Tsitsipas /Getty Images



W czołowej "16" imprezy na trawiastych kortach w Londynie ostatnim Grekiem był w 1964 roku Nicky Kalogeropoulos.



19-letni Tsitsipas, który po dobrych występach w pierwszej części sezonu przesunął się na 35. pozycję w światowym rankingu, potrzebował 91 minut, by pokonać Fabbiano. To pierwszy mecz na kortach All England Clubu, który rozstrzygnął w trzech setach.



Już awans do trzeciej rundy był jego życiowym sukcesem w zawodach Wielkiego Szlema. O ćwierćfinał powalczy z rozstawionym z "dziewiątką" Amerykaninem Johnem Isnerem.



Najlepszy dotychczas wynik w karierze Tsitsipasa to finał imprezy ATP w Barcelonie, w którym uległ Hiszpanowi Rafaelowi Nadalowi.