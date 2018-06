Wimbledon: Hurkacz i Majchrzak w drugiej rundzie eliminacji

Tenisista Hubert Hurkacz pokonał Francuza Kenny'ego De Scheppera 3:6, 7:6 (7-3), 7:5 w pierwszej rundzie eliminacji Wimbledonu. Do drugiej fazy trzystopniowych kwalifikacji wielkoszlemowego turnieju na kortach trawiastych w Londynie awansował też Kamil Majchrzak.

Hurkacz zajmuje 123. miejsce w rankingu ATP, a w eliminacjach Wimbledonu jest rozstawiony z "11". De Schepper to 190. rakieta świata.

Plasujący się na 192. pozycji Majchrzak wygrał z kolei z Sumitem Nagalem z Indii (239. ATP) 6:2, 6:0.

Kolejnym rywalem pierwszego z Polaków będzie Amerykanin Reilly Opelka (160.), a drugiego czeka pojedynek z Australijczykiem Thanasim Kokkinakisem (180.).

Zarówno Hurkacz, jak i Majchrzak po raz pierwszy startują w Wimbledonie. Obaj brali udział w eliminacjach dwóch wcześniejszych tegorocznych imprez wielkoszlemowych - w Australian Open obaj nie zdołali dostać się do głównej drabinki (odpadli - odpowiednio - w drugiej i pierwszej rundzie). W Rolandzie Garrosie pierwszy z nich przedarł się do zasadniczej części rywalizacji, a w niej dotarł do drugiego etapu zmagań. Piotrkowianin z kolei ponownie przegrał mecz otwarcia w kwalifikacjach.

W eliminacjach Wimbledonu powalczy jeszcze także Magdalena Fręch. W imprezie głównej zapewnione miejsce mają Agnieszka Radwańska i Magda Linette.

W deblu zaprezentują się Alicja Rosolska, Marcin Matkowski i broniący tytułu Łukasz Kubot.