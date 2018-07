Wimbledon: Karolina Pliszkova wyrównała stan meczów z Wiktorią Azarenką

Kolejne głośne nazwisko poza Wimbledonem. W 2. rundzie sposób na Wiktorię Azarenkę znalazła ósma na świecie Karolina Pliszkova, która wygrała w dwóch setach 6:3, 6:3.

We wtorek głośnym echem na kortach All England Clubu odbiło się odpadnięcie mistrzyni z 2014 roku Marii Szarapowej, która sensacyjnie przegrała z Witalią Diaczenko. Wyeliminowanie Azarenki przez Pliszkovą sensacją nie jest, choć warto przypomnieć, że Białorusinka to dwukrotna półfinalistka turnieju wimbledońskiego, która do tej pory miała korzystny bilans z rozstawioną z numerem 7 Czeszką.

W środę Karolina Pliszkova wyrównała bilans na 3-3. Czeszka wyciągnęła lekcję z 1. rundy i tym razem nie dała sobie urwać choćby seta. Azarenkę wyeliminowała po dwóch równych setach. Trzykrotnie przełamała rywalkę, z kolei Białorusinka przez całe spotkanie nie doczekała się ani jednego breakpointa, co na tym poziomie jest rzadkością.

Przed rokiem Karolina Pliszkova odpadła na Wimbledonie w 2. rundzie, toteż już środowe zwycięstwo dołożyło jej punktów do rankingu. W 4. rundzie turniejowa siódemka spotka się z rozstawioną z numerem 29 Mihaelą Buzarnescu. W dwóch pierwszych meczach Rumunka straciła tylko jednego seta, a w środę rozbiła grającą z dziką kartą Katie Swan 6:0, 6:3.