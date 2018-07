Wimbledon. Kei Nishikori: To był mój najlepszy mecz na trawie w karierze

To był znakomity pojedynek w wykonaniu japońskiego tenisisty. Kei Nishikori w pięknym stylu awansował do czwartej rundy Wimbledonu. Japończyk wygrał z Nickiem Kyrgiosem z Australii 6:1, 7:6 (3), 6:4. – Od początku prezentowałem się bardzo solidnie – powiedział zwycięzca. Teraz w walce o ćwierćfinał jego przeciwnikiem będzie kwalifikant z Łotwy, Ernests Gulbis.

Rozstawiony w tym roku z numerem 24 Nishikori do najlepszej szesnastki zmagań na kortach All England Clubu awansował po raz trzeci w karierze. Wcześniej udawało mu się to w 2014 i 2016 roku. Wtedy w czwartej rundzie przegrywał z Kanadyjczykiem Milosem Raoniciem oraz Marinem Cziliciem z Chorwacji.

W sobotę Azjata wygrał 80 procent punktów po trafionym pierwszym serwisie. Na dodatek czterokrotnie przełamał Kyrgiosa. Cały pojedynek trwał tylko 97 minut.

- Jestem przekonany, że to był mój najlepszy w życiu mecz na trawie. Returnowałem bardzo dobrze, mimo że z powodu zapadających ciemności słabo widziałem piłkę w ostatnich kilku gemach – mówił Nishikori. - Ogólnie od samego początku grałem bardzo solidnie. Miałem wiele dobrych pierwszych i drugich serwisów. Próbowałem także trochę atakować. Wszystko działało tak, jak należy. Cieszę się bardzo ze zwycięstwa w taki sposób – dodawał finalista US Open z 2014 roku.

Teraz Japończyk zmierzy się z Ernestsem Gulbisem. Łotysz, który w tym roku jest kwalifikantem sensacyjnie wyeliminował Aleksandra Zvereva. Niemiec był turniejową "trójką".