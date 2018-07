Wimbledon. Kerber i Ostapenko zagrają w półfinale

Angelique Kerber awansowała do półfinału wielkoszlemowego Wimbledonu, który odbywa się w Londynie. Niemiecka tenisistka pokonała we wtorek Rosjankę Darię Kasatkinę 6:3, 7:5.

- Spodziewałam się zaciętego meczu. Grałyśmy już wiele wyrównanych spotkań - przyznała Kerber, która zwycięstwo odniosła dopiero za siódmą piłką meczową.

- Obie grałyśmy na wysokim poziomie. Starałam się skupiać na swoim serwisie. Dobrze jest być w półfinale - dodała.

W drugiej odsłonie własne podanie nie było atutem żadnej z tenisistek - doszło do siedmiu przełamań. W 12. gemie Kerber nie wykorzystała aż sześciu piłek meczowych. Dopiero kolejną zamieniła na upragniony ostatni punkt.

Była to siódma konfrontacja tych tenisistek, po raz czwarty lepsza okazała się Niemka. Triumfowała ona także w ich jedynym do wtorku pojedynku na korcie trawiastym - dwa tygodnie temu w ćwierćfinale w Eastbourne.

30-letnia Kerber jest najwyżej notowaną singlistką, która pozostała w stawce tegorocznych zmagań w Wimbledonie. Do czołowej "czwórki" w Wielkim Szlemie awansowała po raz siódmy w karierze, a po raz trzeci w Londynie. Triumfatorka Australian Open i US Open sprzed dwóch lat na "czwórce" zatrzymała się w Londynie w 2012 roku. Dwa lata temu z kolei doszła do finału.

Pierwszą półfinalistką została rozstawiona z "12" Jelena Ostapenko. Łotewska tenisistka pokonała we wtorek Słowaczkę Dominikę Cibulkovą 7:5, 6:4.

W pierwszym secie Cibulkova wygrywała 5:4, ale potem trzy gemy z rzędu zapisała na swoim koncie Ostapenko. W drugiej odsłonie Słowaczka prowadziła tylko na początku - 1:0. Przy stanie 1:1 kibice obejrzeli trzy przełamania z rzędu, a niżej notowana z tenisistek cały czas musiała gonić wynik. Nie zdołała jednak odrobić straty "breaka" i zeszła z kortu pokonana.

Dwie poprzednie konfrontacje tych zawodniczek rozstrzygnęła na swoją korzyść Cibulkova.

Słowaczka zajmuje 33. miejsce w rankingu. Organizatorzy zdecydowali się wyróżnić wracającą po przerwie macierzyńskiej Serenę Williams (181. w rankingu Amerykanka dostała numer 25.), która wypchnęła tym samym tenisistkę z Bratysławy z grona rozstawionych.

21-letnia Ostapenko po raz drugi wystąpi w półfinale Wielkiego Szlema. W poprzednim sezonie niespodziewanie triumfowała w Rolandzie Garrosie. Dotychczas jej najlepszym wynikiem w Wimbledonie był ćwierćfinał z ubiegłego roku. Jest pierwszą Łotyszką w historii, która awansowała do półfinału w Londynie.



Cibulkova powtórzyła swoje najlepsze osiągnięcie w londyńskim turnieju. Wcześniej do "ósemki" dotarła w 2011 i 2016 roku.



Ćwierćfinały gry pojedynczej kobiet:

Angelique Kerber (Niemcy, 11.) - Daria Kasatkina (Rosja, 14.) 6:3, 7:5

Jelena Ostapenko (Łotwa, 12.) - Dominika Cibulkova (Słowacja) 7:5, 6:4