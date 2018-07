Wimbledon. Kyrgios: Federer ćwiartuje rywali na kawałki

Choć w pierwszych dwóch rundach Wimbledonu z turniejem pożegnało się ośmiu zawodników z top 16, Nick Kyrgios nie spodziewa się, by w tym roku tytuł powędrował w inne ręce. Według Australijczyka show tradycyjnie skradnie wielka trójka, czyli Roger Federer, Rafael Nadal i Novak Djoković.

Szwajcar, Hiszpan i Serb awansowali do 3. rundy londyńskiego wielkiego szlema bez straty seta.

- Novak wygląda bardzo pewnie. Rafa pokonał Kukuszkina, z którym na trawie nie jest łatwo. Wygrać z nim bez straty seta to wyczyn. Z kolei Federer ćwiartuje ludzi na kawałki - scharakteryzował pretendentów do tytułu Nick Kyrgios, który w 2. rundzie bez straty seta wyeliminował Robina Haase 6:3, 6:4, 7:5.

Australijski tenisista zdaje sobie jednak sprawę z tego, że nawet najlepsza forma na wielką trójkę może nie wystarczyć.

- Nie wiem, czy my możemy coś zrobić. Pozostaje nam robić swoje, aż na nich wpadniemy. Mam nadzieję, że wtedy będziemy potrafili pokazać pełnię naszych umiejętności. Jeśli to nie wystarczy, to nie wystarczy. Nie można z tym nic zrobić - stwierdził pogodzony z losem Australijczyk.

W 3. rundzie Wimbledonu Nick Kyrgios spotka się z rozstawionym z numerem 24 Kei Nishikorim, który w czwartek odprawił z kwitkiem pogromcę Huberta Hurkacza Bernarda Tomicia 2:6, 6:3, 7:6 (9-7), 7:5.