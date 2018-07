Wimbledon. Matkowski lepszy od Kubota w 2. rundzie debla

Takie spotkania przy okazji wielkoszlemowych turniejów to coś wyjątkowego. Marcin Matkowski i jego izraelski partner Jonathan Erlich pokonali w drugiej rundzie Wimbledonu 6:7 (5), 6:4, 7:6 (4), 7:6 (8) dwójkę Łukasz Kubot – Marcelo Melo Brazylii. Przegrani byli rozstawieni z numerem drugim i bronili mistrzostwa sprzed roku,.

Zdecydowanymi faworytami tego meczu byli Kubot i Melo. W zeszłym sezonie polsko-brazylijska para zdobyła na kortach All England Clubu tytuł. Dla tej dwójki to był wyjątkowy rok, a mistrzostwo na Wimbledonie było potwierdzeniem niesamowitej formy. W styczniu Łukasz został liderem deblowego rankingu ATP. Zrobił to jako pierwszy nasz tenisista w historii.

W tym roku Polak i Brazylijczyk grają dobrze, ale nie tak bardzo udanie jak jeszcze kilka miesięcy temu. Kubot liczył, że na jego ulubionej nawierzchni przełamie nie najlepszą passę. Miał do tego znakomite podstawy, bo niespełna dwa tygodnie temu z Melo triumfował w prestiżowej imprezie w Halle. Okazało się, że do kolejnego sukcesu jednak brakuje.

Faworyzowana para wygrała tylko pierwszą partię i to szczęśliwie, po tie-breaku. Potem na korcie minimalnie lepsi byli Matkowski i Erlich. 37-latek i starszy od niego o cztery lata Izraelczyk wygrali po przełamaniu drugą odsłonę 6:4. Dwie kolejne kończyły się tie-breakami. O ile, ten pierwszy nie miał specjalnej historii, o tyle drugi na długo zapadnie w pamięci Kubota. Pochodzący z Bolesławca zawodnik wcześniej uratował siebie i kolegę w trudnej sytuacji w 12. gemie, ale w najważniejszym momencie zawiódł.

Ale po kolei. Polak i Brazylijczyk prowadzili już w decydującej rozgrywce 6:3. Mieli zatem trzy piłki setowe, aby doprowadzić do decydującej odsłony. Fatalnie jednak rozegrali końcówkę. Za to kapitalnymi asami popisali się Erlich oraz Matkowski. Przy stanie 8:9 Kubot serwował, ale popełnił podwójny błąd. Duża niespodzianka stała się faktem.

Przed rokiem Matkowski był w ćwierćfinale. Teraz jest już w trzeciej rundzie. Co ciekawe, doświadczony zawodnik ma patent na trochę młodszego kolegę z kadry i byłego kolegę deblowego. „Matka” z różnymi partnerami wygrał z Łukaszem po raz 13. w 15 starciach.

II runda gry podwójnej mężczyzn:

Marcin Matkowski (Polska)/Jonathan Erlich (Izrael) - Łukasz Kubot (Polska, 2)/Marcelo Melo (Brazylia, 2) 6:7 (5), 6:4, 7:6 (4), 7:6 (8).