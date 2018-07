Wimbledon. Matkowski w 2. rundzie czeka na Kubota

Na otwarcie turnieju wimbledońskiego Marcin Matkowski i Jonathan Erlich pokonali po trzech tie-breakach parę Jonathan Eysseric i Hugo Nys 7:6 (7-5), 7:6 (7-4), 7:6 (10-8). Mecz trwał ponad dwie i pół godziny.

Wimbledon to czwarty turniej z rzędu, w którym Matkowski występuje z innym partnerem. W pierwszych zawodach na kortach trawiastych w sezonie w Stuttgarcie kontynuował jeszcze współpracę z Robertem Lindstedtem, w Halle grał już u boku Matwe Middelkoopa, zaś w Eastbourne z Benem McLachlanem. W dwóch ostatnich turniejach polski deblista nie wygrał meczu.

Matkowski wiele nie mógł sobie obiecywać po Wimbledonie, bowiem po raz pierwszy w karierze zgłosił się do niego z Jonathanem Erlichem. Do tej pory Polak i Izraelczyk występowali jedynie po przeciwnych stronach siatki.

Premierowy występ tej pary wypadł obiecująco, choć mecz miał niespotykany przebieg. Żadna para nie była w stanie przełamać przeciwników, a wszystkie sety rozstrzygały się w tie-breakach. Matkowski i Erlich pokazali w nich stalowe nerwy i wygrali wszystkie trzy. Szczególnie dramatyczny przebieg miał ostatni tie-break, w którym rywale z Francji mieli dwie piłki setowe. Matkowski i Erlich zamknęli spotkanie za drugim meczbolem.

W 2. rundzie Wimbledonu Marcin Matkowski i Jonathan Erlich zmierzą się z lepszymi z meczu Łukasz Kubot i Marcelo Melo - Luke Bambridge i Jonny O'Mara.