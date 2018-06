Wimbledon. McEnroe nie wróży Djokoviciowi nic dobrego

Legendarny zawodnik skomentował formę 12-krotnego triumfatora imprez wielkoszlemowych. John McEnroe ma wątpliwości odnośnie szans na sukces Novaka Djokovicia w Wimbledonie. – Tak naprawdę to nie wiem, co o nim myśleć – mówi świetny przed laty tenisista, a teraz ekspert Eurosportu.

Djoković po długiej kontuzji i operacji próbuje wrócić do dobrej dyspozycji. Podczas Rolanda Garrosa był ćwierćfinale, a ostatnio nawet w finale podczas prestiżowej imprezy na nawierzchni trawiastej w Queen’s. Teraz w pierwszej rundzie Wimbledonu były lider rankingu ATP zmierzy się z Amerykaninem Tennysem Sandgrenem.

- Nie wiem, jak go ocenić. To nieprzewidywalne. On jest jednym z najlepszych w historii, a ma tylko 31 lat. Ale wydaje mi się, że stracił ten ogień, który miał. Kiedyś widziałem go w jego oczach, teraz już tego nie ma. Mam nadzieję, że ta moc powróci – powiedział McEnroe.

- Jeśli chodzi o młodych, a więc Aleksandra Zvereva czy Dominica Thiema to nie jestem pewny, czy są już gotowi wygrać Wimbledon. Oni cały czas robią postępy i są coraz bliżej. Dla mnie jednym z tych, którego trzeba będzie śledzić jest Denis Shapovalov z Kanady. Ma 19 lat i naprawdę go lubię. Myślę, że jest jednym z tych, którzy osiągną wielkie rzeczy. Ma fizyczne i mentalne atrybuty, aby być najlepszym – dodał.

Na trawiastych kortach Wimbledonu zobaczymy Serenę Williams. Najlepsza tenisistka w historii ma na koncie 23 tytuły wielkoszlemowe. W tym roku 36-latka wraca na korty po przerwie macierzyńskiej.

- Ona nie będzie kobietą, która wygra 24 takie turnieje. Naprawdę nie ma dużych szans. Jeśli to by jej się udało, to byłby zdziwiony - mówił McEnroe.

Turniej na kortach All England Clubu startuje w poniedziałek.