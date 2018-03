Wimbledon. McEnroe za to samo zarobił 10 razy tyle co Navratilova?

Wrócił temat równouprawnienia w tenisie. - To skrajnie niesprawiedliwe - utyskuje Martina Navratilova, która za porównywalną pracę dla BBC w czasie Wimbledonu miała zarobić 10 razy mniej od Johna McEnroe.

Zdjęcie Tennis legend Martina Navratilova /Reuters

BBC jest publicznym nadawcą, który musi rozliczać się z każdego funta. Na podstawie zeznań rocznych stacji ustalono, że przez dwa tygodnie wimbledońskiego turnieju McEnroe zarobił między 150 a 200 tysięcy funtów. Navratilova - jedną dziesiątą wypłaty byłego numeru 1 męskiego tenisa.

- Trudno to porównać jeden do jednego, ponieważ niektórzy mają dłuższy dzień pracy, może więcej programów i tak dalej. Ale ogólnie rzecz biorąc, byłam zszokowana, kiedy usłyszałam, że John McEnroe zarobił co najmniej 150 tysięcy funtów. Ja dostałam za Wimbledon około 15 tysięcy. Jeśli wszystko nie jest na jego głowie, to za porównywalną pracę dostaje 10 razy więcej - wyliczyła Martina Navratilova w programie "Panorama". Co ciekawe, audycja emitowana jest na antenie BBC.

- Byłam zapewniana, że zarabiam porównywalne pieniądze, a teraz okazuje się, że nie mówili mi prawdy. John McEnroe robi 10 razy tyle co ja? Nie wydaje mi się - dodała.

"John i Martina pełnią w zespole różne funkcje. W przypadku Johna inne są skala, zakres obowiązków i liczba godzin pracy" - wyjaśniło w oświadczeniu BBC Sport.

Według szacunków BBC "Panorama" w czasie turnieju wimbledońskiego John McEnroe była na antenie trzy razy dłużej niż Martina Navratilova.