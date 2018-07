Wimbledon. Nadal bez straty seta awansował do 1/8 finału

Rozstawiony z "dwójką" Hiszpan Rafael Nadal awansował bez straty seta do 1/8 finału wielkoszlemowego Wimbledonu. Lider światowego rankingu tenisistów pokonał pewnie w sobotę Australijczyka Aleksa de Minaura 6:1, 6:2, 6:4.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cud, miód, malina. Kosmiczne zagrania Rafala Nadala. Wideo Eurosport

19-letni de Minaur próbował z wszystkich sił utrudnić zadanie Nadalowi. 80. na liście ATP Australijczyk grał atrakcyjnie dla oka, ale nie był w stanie poważniej zagrozić faworytowi. Hiszpan przegrywał w Wimbledonie z rywalami sklasyfikowanymi na 100. lub niższym miejscu rankingu w czterech z pięciu jego ostatnich startów w londyńskiej imprezie na kortach trawiastych.

Reklama

Po zakończeniu sobotniego pojedynku tych zawodników widzowie... masowo w szybkim tempie opuścili trybuny kortu centralnego. Śpieszyli się, by na telefonach lub tabletach obejrzeć na terenie kompleksu All England Lawn Tennis and Croquet Club ćwierćfinałowy mecz piłkarskich mistrzostw świata Anglii ze Szwecją.

Nadal triumfował w Wimbledonie dwukrotnie (ostatnio w 2010 roku). 32-letni tenisista to zdobywca 17 tytułów wielkoszlemowych, w tym 11 wywalczonych we French Open.

O pierwszy od siedmiu lat awans do ćwierćfinału londyńskiej imprezy powalczy z Włochem Fabio Fogninim lub Czechem Jirim Veselym.