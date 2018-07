Wimbledon. Nadal pewnie w drugiej rundzie

Rafael Nadal awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Numer jeden męskiego tenisa pokonał we wtorek Izraelczyka Dudiego Selę 6:3, 6:3, 6:2.

Hiszpan w tym roku rozstawiony jest w Londynie z numerem drugim. To dlatego, że "jedynkę" dostał Roger Federer. Szwajcar to bowiem obrońca tytułu, a na kortach All England Club triumfował już osiem razy.

Nadal nie pozostawił we wtorek wątpliwości, kto jest lepszy. Sela próbował walczyć, ale tylko raz udało mu się przełamać podanie rywala, choć miał cztery takie szanse. Tenisista z Majorki aż sześc razy odebrał serwis przeciwnikowi, a miał 14 takich okazji.

W drugiej rundzie Hiszpan zagra albo z Kanadyjczykiem Vaskiem Pospisilem, albo z Kazachem Michaiłem Kukuszkinem.

Wyniki 1. rundy gry pojedynczej:

Rafael Nadal (Hiszpania, 1.) - Dudi Sela (Izrael) 6:3, 6:3, 6:2

Bernard Tomic (Australia) - Hubert Hurkacz (Polska) 6:4, 6:2, 7:6 (7-2)

Radu Albot (Macedonia) - Pablo Carreno-Busta (Hiszpania, 20.) 3:6, 6:0, 6:7 (5-7), 6:2, 6:1



Damir Dżumhur (Bośnia i Hercegowina, 27.) - Maximilian Marterer (Niemcy) 6:3, 6:2, 6:4



Juan Martin del Potro (Argentyna, 5.) - Peter Gojowczyk (Niemcy) 6:3, 6:4, 6:3



Feliciano Lopez (Hiszpania) - Federico del Bonis (Argentyna) 6:3, 6:4, 6:2

Kyle Edmund (W. Brytania, 21.) - Alex Bolt (Australia) 6:2, 6:3, 7:5



Kei Nishikori (Japonia, 24.) - Christian Harrison (USA) 6:2, 4:6, 7:6 (7-3), 6:2



Ernests Gulbis (Łotwa) - Jay Clarke (W. Brytania) 4:6, 6:3, 7:6 (7-3), 3:6, 6:4



Alexander Zverev (Niemcy, 4.) - James Duckworth (Australia) 7:5, 6:2, 6:0



Diego Schwartzman (Argentyna, 14.) - Mirza Baszić (Bośnia i Hercegowina) 6:3, 6:2, 6:1



Jirzi Vesely (Czechy) - Florian Mayer (Niemcy) 7:6 (7-3), 6:4, 4:6, 6:1