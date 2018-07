Wimbledon. Niechlubny rekord stał się faktem

Pogrom faworytek w kobiecym Wimbledonie. Do 4. rundy turnieju awansowała tylko jedna z dziesięciu najwyżej rozstawionych tenisistek. To niechlubny rekord imprezy. Od 1968 roku, kiedy wprowadzono erę Open, w drugim tygodniu na wimbledońskich trawnikach meldowały się co najmniej cztery najwyżej rozstawione zawodniczki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. TOP 5: French Open na wesoło. Wideo Eurosport

W tym roku faworytki padają w Londynie jak muchy. W sobotę z imprezą pożegnała się najwyżej rozstawiona Simona Halep (przegrała z Tajwanką Su-Wei Hsieh 6:3, 4:6, 5:7) i stało się jasne, że z czwartej rundzie zobaczymy tylko jedną tenisistkę z pierwszej dziesiątki. To rozstawiona z siódemką Karolina Pliskova, która teraz zmierzy się z Kiki Bertens. W imprezie zostały jeszcze Serena Williams, ale ona ze względu na macierzyńską przerwę jest rozstawiona dopiero z numerem 25. O tytuł walczy również Angelique Kerber (numer 11).

Reklama

Tak źle nie było w Wimbledonie jeszcze nigdy. Od kiedy istnieje era Open, czyli od 1968 roku, do drugiego tygodnia imprezy zawsze awansowały co najmniej cztery tenisistki z dziesiątki.

U mężczyzn główni faworyci trzymają się mocno. Roger Federer i Rafael Nadal nie stracili do tej pory jeszcze seta i pewnie zameldowali się w czwartej rundzie. Szwajcar zagra z Adrianem Mannarino, a Hiszpan z Jirim Veselym. Wszystkie mecze tej fazy turnieju zarówno u kobiet jak i u mężczyzn zostaną rozegrane w poniedziałek.