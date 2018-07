Wimbledon: Novak Djoković jedynie odpowiedział pięknym za nadobne

Novak Djoković naraził się londyńskim kibicom w trakcie pojedynku 3. rundy Wimbledonu z Kyle'em Edmundem, ale nawet nie chodzi o to, że wyeliminował faworyta gospodarzy. Po tym jak w pewnym momencie został wygwizdany, serbski tenisista wyjaśnił, że jego gesty nie wzięły się znikąd.

- Uważam, że reakcja publiczności była nieodpowiednia. Kilka osób pokasływało i pogwizdywało, kiedy odbijałem piłkę, aż w końcu dostałem ostrzeżenie. Takich rzeczy nie widać ani nie słychać w telewizji. To nie było potrzebne. Nie lubię czegoś takiego - wyjaśnił Novak Djoković.

Przez chwilę zrobiło się gęsto, ponieważ Serb wszedł w interakcję z publicznością. Na głosy krytyki odpowiedział jednak w najlepszy możliwy sposób i po zwycięskich punktach zdobył się na parę triumfalnych gestów, zamykając usta wszystkim przeszkadzaczom.

- Gdybyście byli na moim miejscu, pewnie byście to zrozumieli. Kiedy grałem na tym korcie z Andym Murrayem, publiczność zawsze była sprawiedliwa. Ale tym razem na meczu było parę osób, które zachowywały się prowokująco. W jakimś stopniu jestem w stanie to znieść, ale też nie zamierzam kłaść uszu po sobie i pokazywać, że mogą robić, co im się żywnie podoba - pogroził Novak Djoković, który stracił pierwszego seta w turnieju, ale pokonał pewnie Edmunda 4:6, 6:3, 6:2, 6:4.

O ćwierćfinał Wimbledonu serbski tenisista zagra z 40. na świecie Karenem Chaczanowem, który wrócił z dalekiej podróży i po blisko trzygodzinnym pojedynku wyeliminował Franesa Tiafoe 4:6, 4:6, 7:6 (7-3), 6:2, 6:1.