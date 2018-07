Wimbledon. Pierwszy wielkoszlemowy półfinał Niemki Julii Goerges

Rozstawiona z "13" Julia Goerges pokonała holenderską tenisistkę Kiki Bertens (20.) 3:6, 7:5, 6:1 w ćwierćfinale Wimbledonu. Niemka po raz pierwszy w karierze znalazła się w "czwórce" turnieju wielkoszlemowego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. The Best of Komisarz tenisa. Wideo Eurosport

Goerges i Bertens prywatnie się przyjaźnią. Gdy tylko występują w tym samym turnieju, to często wychodzą razem na kolację. We wtorek jednak obie odłożyły na bok swoje bliskie relacje i walczyły do końca o zwycięstwo.

Reklama

W drugim secie Niemka prowadziła 4:1, ale Holenderka odrobiła stratę. W końcówce lepsza była jednak ta pierwsza z zawodniczek, która pewnie zwyciężyła także w decydującej odsłonie.

Goerges zakończyła tym samym udany występ przyjaciółki, która wcześniej pokonała kilka wyżej notowanych przeciwniczek. W trzeciej rundzie odprawiła rozstawioną z "dziewiątką" Amerykankę Venus Williams, a w 1/8 finału Czeszkę Karolinę Pliszkovą (7.).

29-letnia Niemka nigdy wcześniej nie awansowała nawet do ćwierćfinału w Wielkim Szlemie. Jej najlepszym wynikiem w Wimbledonie do tego roku była zaś trzecia runda. W latach 2013-17 przegrywała mecz otwarcia.

W półfinale czeka ją konfrontacja ze słynną Sereną Williams. Rozstawiona z "25" Amerykanka wygrała wszystkie trzy ich dotychczasowe pojedynki. Ostatni z nich miał miejsce już po powrocie zdobywczyni 23 tytułów wielkoszlemowych w singlu z urlopu macierzyńskiego. Na początku czerwca spotkały się w trzeciej rundzie French Open.

26-letnia Bertens to półfinalistka paryskiej imprezy sprzed dwóch lat. W Londynie aż do teraz nie była w stanie przejść trzeciej rundy.