Wimbledon. Pogromca Czilicia, Pella, nie lubi... grać na trawie

W czwartek Guido Pella sprawił nie lada sensację na Wimbledonie, eliminując w pięciu setach finalistę z zeszłego roku Marina Czilicia. Okazuje się, że Argentyńczyk musiał włożyć w to zwycięstwo znacznie więcej wysiłku niż zwykle, ponieważ... nie przepada za kortami trawiastymi.

Spotkanie w 2. rundzie Wimbledonu miało dwa akty. W środę Czilić demolował Pellę 6:3, 6:1, ale nie mógł dokończyć dzieła zniszczenia, bowiem w Londynie spadł z deszcz. Matka natura uratowała 82. na świecie Argentyńczyka, który dzień później wrócił na kort odmieniony i ostatecznie pokonał Czilicia 3:6, 1:6, 6:4, 7:6 (7-3), 7:5.

- Za każdym razem, kiedy grasz z tego rodzaju przeciwnikiem, on stara się przełamać cię w pierwszym gemie, żeby zdobyć pewność siebie. I myślę, że to miało miejsce w pierwszych dwóch setach. Przełamał mnie wielokrotnie, a ja nie potrafiłem się dobrze poruszać po tej nawierzchni. To nie jest moja ulubiona nawierzchnia, ale robię, co w mojej mocy - przyznał Guido Pella.

- Po przerwie na deszcz czułem się dużo pewniej. Serwowałem dużo, dużo lepiej. Do samego końca pozostawałem spokojny, bo wcześniej nie wykorzystałem trzech piłek meczowych - przypomniał Argentyńczyk.

W 3. rundzie sensacyjny pogromca Marina Cilicia zmierzy się z Mackenziem McDonaldem.