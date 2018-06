Wimbledon. Roger Federer: Nie potrzebuję żadnej motywacji na ten turniej

Szwajcarski mistrz w piątek poznał rywala w pierwszej rundzie Wimbledonu. Roger Federer zmierzy się z Duszanem Lajoviciem z Serbii. Turniej na kortach All England Clubu rozpocznie się w poniedziałek. 36-letni król tenisa broni tytułu.

- Zeszłoroczne zwycięstwo w Wimbledonie było czymś niesamowitym. Wygrałem ten turniej po raz ósmy w karierze i to jest męski rekord tej imprezy. Nikt tego nie zrobił wcześniej, nawet mój bohater Pete Sampras. Jemu udało się to siedmiokrotnie. To, że wróciłem i wygrałem praktycznie 15 lat od pierwszego sukcesu, i jeszcze nie straciłem nawet seta, było wyjątkowe, nie do uwierzenia. Zagrałem świetnie przez całe dwa tygodnie, fantastycznie w finale przeciwko Czilicowi - powiedział Federer.

- Napisałem historię na moim ulubionym korcie. Nie może być nic lepszego niż takie uczucie. Teraz nie potrzebuję żadnej motywacji, aby ponownie walczyć o triumf. Nie mogę doczekać się początku Wimbledonu - dodał.



- Jeśli szukałbym motywacji, aby zagrać w tej imprezie, to miałbym wtedy problem. Wtedy zapewne byłby koniec mojej kariery. Ale teraz jestem bardzo podekscytowany. Przygotowywałem się przez trzy miesiące. Tak naprawdę myślałem o Wimbledonie od początku roku. Dla mnie to jest wielki cel. Fajnie, że jestem gotowy i przystąpię do meczów świeży, bez urazów i w dobrej kondycji fizycznej. Mam nadzieję szybko złapać też pewność siebie – dodał 20-krotny mistrz wielkoszlemowy.