Wimbledon. Simona Halep ma nowy cel w zawodowej karierze

Simona Halep kilka tygodni temu w końcu dopięła swego. W czwartym finale wielkoszlemowej imprezy udało jej się po raz pierwszy zejść z kortu w glorii zwyciężczyni. Teraz zrelaksowana rumuńska tenisistka jako liderka rozpocznie Wimbledon. – Nie czuję już takiej presji. Teraz marzy mi się medal olimpijski – przyznała zawodniczka z Konstancy. We wtorek 26-latka zmierzy się z Kurumi Narą.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Finał kobiet i triumf Simone Halep w pigułce. Wideo Eurosport

Można powiedzieć, że po triumfie w Paryżu Halep przystępuje do zmagań na obiektach All England Clubu jako inna osoba. Bez wątpienia teraz będzie grało jej się o wiele łatwiej niż wcześniej.

Reklama

- Nie spodziewam się wielkiej zmiany na zewnątrz. Oczywiście, w sobie czuję coś innego. Jestem zadowolona, że w końcu złamałam tę granicę. Presja ze mnie zeszła. Marzenie się spełniło. Nie muszę się już więcej stresować, czy mam zwycięstwo w wielkim szlemie czy nie. Fajnie jest być w takim miejscu. Dzięki temu tylko cieszę się tym, co robię. Życie jest takie samo, ludzie wokół mnie także. Jestem gotowa, aby zrobić kolejny krok – powiedziała Halep.

- Nie mogę doczekać się początku Wimbledonu. Na pewno będę grała z uśmiechem na ustach. Cieszę się, że wracam na kort. Marzyłam o zwycięstwie w Rolandzie Garrosie i to się udało. Teraz mam już następny cel. Chciałbym zdobyć medal olimpijski. To jest to nad czym się teraz będę skupiała. Oczywiście chcę także najlepiej zagrać w Londynie. To ważny turniej, ale po nim robię sobie wielkie wakacje. Naprawdę ich potrzebuję. Trener Darren Cahill był ze mnie bardzo dumny po sukcesie w Paryżu. Szybko jednak powiedział, abym wróciła do zajęć – uśmiechała się rumuńska tenisistka, która 12 miesięcy temu zakończyła zmagania w Londynie na ćwierćfinale.

Halep w pierwszej rundzie Wimbledonu spotka się z Kurumi Narą. Starcie rumuńsko-japońskie zaplanowano na wtorek.