Wimbledon. Simona Halep odpadła w trzeciej rundzie

Do wielkich niespodzianek podczas tegorocznego Wimbledonie zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Coś takiego mało kto jednak przewidział. Liderka rankingu WTA Simona Halep w sobotę przegrała w trzeciej rundzie z Su-Wei Hsieh 6:3, 4:6, 5:7. Rumunka w decydujących momentach kompletnie nie mogła sobie poradzić ze specyficznie grającą tenisistką z Tajwanu.

Halep rozpoczynała tegoroczne zmagania na kortach All England Clubu w zupełnie innym humorze niż zwykle. Na początku czerwca wygrała French Open i tym samym w końcu zdobyła wielkoszlemowy tytuł. - Mam o wiele spokojniejszą głowę. Jestem zadowolona, że w końcu złamałam tę granicę i mam mistrzostwo w takiej imprezie. Presja ze mnie zeszła. Marzenie się spełniło. Nie muszę się już więcej stresować, czy mam zwycięstwo w wielkim szlemie czy nie. Fajnie jest być w takim miejscu. Dzięki temu tylko cieszę się tym, co robię - mówiła przed rozpoczęciem imprezy.

Rumunka przystępowała do turnieju jako liderka rankingu. W trzeciej rundzie miała pecha, bo trafiła na Su-Wei Hsieh. Zawodniczka z Tajwanu to jedna z najbardziej nietypowo grających tenisistek w profesjonalnym tourze. Filigranowa Azjatka ma już 32 lata, ale w ostatnich sezonach prezentuje chyba najlepszą formę w karierze.

Doświadczona zawodniczka ma specyficzny sposób zagrywania forhendem i bekhendem. Można odnieść wrażenie, że występuje przy stole do tenisa ziemnego. Na dodatek serwuje bardzo lekko, co często sprawia problem returnującym. Biega też do wszystkich piłek i odbija w niesamowitych pozycjach. Tak właśnie było w sobotę na korcie centralnym.

Inauguracyjna partia była niezwykła. W pierwszych pięciu gemach obie zawodniczki nie były w stanie utrzymać własnego podania. W 9. gemie Hsieh straciła serwis i przegrała seta 3:6.

W drugiej odsłonie to Halep dwa razy nie utrzymała podania. Sama tylko raz przełamała przeciwniczkę i przegrała 4:6.

Decydująca partia trwała ponad godzinę. W 10. gemie rumuńska tenisistka prowadziła 5:4 i przy serwisie Tajwanki miała pierwszą piłkę meczową. Nie wykorzystała jej, a za chwilę sama straciła podanie. Była pod ścianą, ale wydawało się, że jeszcze się uratuje. W 12. gemie miała dwie szanse na doprowadzenie do tie-breka (40:15). W niezrozumiały sposób przegrała jednak cztery piłki. Hsieh serwowała tak wolno, że piłka z trudem przelatywała przez siatkę. Liderka klasyfikacji WTA nie mogła jednak nic zrobić. Przegrała po 140 minutach walki.

Halep była przedostatnią tenisistką z pierwszej dziesiątki rankingu, która jest jeszcze w turnieju. Teraz została tylko w nim rozstawiona z numerem siedem Czeszka Karolina Pliszkova.

Czwarta runda dla zawodniczki z Tajwanu to jej najlepszy wynik w Wimbledonie w karierze.

