Wimbledon. Wielki powrót Stana Wawrinki i wygrana nad Dimitrowem

Stan Wawrinka odniósł największe swoje zwycięstwo od czasu powrotu na korty po dwóch operacjach. W pierwszej rundzie tegorocznego Wimbledonu Szwajcar pokonał rozstawionego z szóstką półfinalistę turnieju z 2014 roku Grigora Dimitrowa 1:6, 7:6(5), 7:6(3), 6:4. 33-letni Szwajcar potrzebował czasu, by odnaleźć się na korcie centralnym, ale później grał jak natchniony.

W trzecim secie Bułgar prowadził 5:3, ale pozwolił się przełamać. Jednoręcznym bekhendem Stan znów czynił cuda. Po wygraniu drugiego tie-breaka, Szwajcarowi wystarczył do zwycięstwa w czwartej partii pojedynczy break.

W tegorocznym turnieju Wawrinka nie korzysta z rozstawienia po raz pierwszy od US Open 2007. Stan jest obecnie 224. w rankingu ATP, ale może liczyć na zamrożony ranking. Przed rokiem w Londynie odpadł w pierwszej rundzie z Rosjaninem Daniłem Miedwiediewem i był to jego ostatni mecz przed dwiema operacjami. W 2018 roku dwukrotny ćwierćfinalista Wimbledonu miał bilans 6-9.

To jednak Wawrinka w poniedziałek imponował determinacją. Choć pierwszego seta przegrał po ledwie 23 minutach, zdołał wrócić do meczu. Dimitrow potrafił zmusić rywala do biegania, ale nie potrafił kończyć wymian. Co ciekawe, do dziś to Bułgar mógł się pochwalić dodatnim bilansem bezpośrednich spotkań (4-2) i zwycięstwami w ich czterech ostatnich meczach.

W drugiej rundzie rywalem Szwajcara będzie Włoch Thomas Fabbiano, który pokonała Yukiego Bhambriego z Indii 2:6, 6:3, 6:3, 6:2.