Wimbledon. Wyjątkowe szczęście i rekord Petera Polansky'ego

30-letni zawodnik ponownie musiał startować w kwalifikacjach do turnieju wielkoszlemowego. Tym razem Peter Polansky walczył, aby dostać się do Wimbledonu. Po raz trzeci z rzędu uległ jednak w ostatniej rundzie trzystopniowych eliminacji i znów jako "szczęśliwy przegrany" znalazł się w głównej drabince.

Zdjęcie Peter Polansky /Reuters

Polansky dzielnie bił się o awans do turnieju. W ostatnim pojedynku przegrał po czterosetowym i trwającym prawie cztery godziny starciu z Australijczykiem Jasonem Kublerem. To było w piątek. Dzień później dowiedział się, że mimo porażki wystąpi w pierwszej rundzie Wimbledonu. Został tzw. "lucky loserem", a to ze względu na wycofanie się z imprezy innego zawodnika. Jego rywalem na inaugurację zmagań będzie Austriak Dennis Novak, a więc tenisista zdecydowanie niżej notowany niż Peter. Szansa na drugą fazę jest naprawdę spora.

Co ciekawe, Polansky już po raz trzeci z rzędu wchodzi do turnieju głównego. Wcześniej tak samo było podczas Australian i French Open. To sytuacja bezprecedensowa.

Jeszcze nigdy w erze Open coś takiego się nie wydarzyło. Dodatkowo jest to tym bardziej niesamowite, że zdarzyło się w jednym roku.

Ale to nie wszystko. Jak udowadniają statystyki ITF tylko sześciu tenisistów wchodziło do głównej drabinki dzięki regule "szczęśliwego przegranego". Oczywiście nigdy jednak nie było tak, aby stało się to z rzędu.

Wimbledon startuje w poniedziałek.