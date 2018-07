Wimbledon. Zwycięska Serena Williams cały czas chce się poprawiać

To było spotkanie dwóch zawodniczek, które wróciły na kort po urodzeniu dziecka. Serena Williams w czwartej rundzie Wimbledonu nie dała najmniejszych szans Jewgienii Rodinie. Amerykanka pokonała Rosjankę 6:2, 6:2. - Myślę, że wynik jest bardzo dobry. Ale jego osiągnięcie było o wiele trudniejsze niż on wskazuje – powiedziała niespełna 37-letnia zawodniczka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serena Williams: Nie jestem w stanie nawet zaserwować. Wideo Eurosport Tenis Wimbledon. Karolina Pliszkova podzieliła los koleżanek z top "10"

Williams, która w tym roku wraca do zawodowego tenisa po przerwie macierzyńskiej, w Londynie walczy w dopiero czwartym turnieju.

Reklama

Wyraźnie widać, że 36-letnia mistrzyni rozkręca się z każdym kolejnym pojedynkiem. W poprzednich dwóch z trzech meczów nie straciła seta, ale w dwóch spotkaniach musiała się mocno napracować.

W starciu o najlepszą ósemkę imprezy jej przeciwniczką była Rodina. Rosjanka musiała walczyć w kwalifikacjach i dla niej to był już siódmy występ w ostatnich dniach.

29-letnia zawodniczka zdecydowanie nie wytrzymała starcia fizycznie. Znakomicie serwująca Williams szybko wybiła jej z głowy nadzieje na wygranie nawet seta. Amerykanka kontrolowała pojedynek od początku do końca. W pojedynku z mamą pięcioletniej Anny straciła w nim tylko cztery gemy, a więc najmniej w tym turnieju.

Siedmiokrotna mistrzyni Wimbledonu przedłużyła serię zwycięstw w Londynie do 18. Wygrywała całą imprezę z 2015 i 2016 roku. W poprzednim oczywiście pauzowała.

- Jestem perfekcjonistką. Zawsze znajduję coś nowego, co było złe i można poprawić. Myślę, że wynik jest bardzo dobry. Ale jego osiągnięcie było o wiele trudniejsze niż on wskazuje. Rywalka naprawdę ładnie odbijała piłkę, dlatego też była w czwartej rundzie. To był interesujący pojedynek – mówiła mama rocznej Olympii.

- Oczywiście wiem, że obie jesteśmy matkami, a takie spotkania nie zdarzają się często. Fajnie, że możesz być pracującą mamą w ćwierćfinale Wimbledonu – dodała po zaledwie 62-minutowym widowisku Amerykanka.

Teraz Serena Williams zmierzy się z Włoszką Camilą Giorgi, która dość niespodziewanie pokonała Rosjankę Jekateriną Makarową.

Dla zawodniczki ze Stanów Zjednoczonych to będzie 13. ćwierćfinał w Wimbledonie. Oczywiście będzie faworytką.

Zdjęcie Serena Williams à Wimbledon / Getty Images

1/8 finału gry pojedynczej kobiet:

Kiki Bertens (Holandia, 20.) - Karolina Pliszkova (Czechy, 7.) 6:3, 7:6 (7-1)

Angelique Kerber (Niemcy, 11.) - Belinda Bencic (Szwajcaria) 6:3, 7:6 (7-5)

Serena Williams (USA, 25.) - Jewgienia Rodina (Rosja) 6:2, 6:2



Dominika Cibulkova (Słowacja) - Hsieh Su-Wei (Tajwan) 6:4, 6:1



Jelena Ostapenko (Łotwa, 12.) - Aliaksandra Sasnowicz (Białoruś) 7:6 (7-4), 6:0



Julia Goerges (Niemcy, 13.) - Donna Vekić (Serbia) 6:3, 6:2

Camila Giorgi (Włochy) - Jekaterina Makarowa (Rosja) 6:3, 6:4

Daria Kasatkina (Rosja, 14.) - Alison van Uytvanck (Belgia) 6:7 (6-8), 6:3, 6:2