WTA Dubaj. Organizatorzy potwierdzili udział Marii Szarapowej

Długo, bo aż 12 lat organizatorzy turnieju WTA w Dubaju czekali na przyjazd Marii Szarapowej. Szejkowie w końcu zwabili piękną Rosjankę. 30-latka otrzymała od organizatorów dziką kartę i 19 lutego zacznie rywalizację w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Zdjęcie Maria Szarapowa /AFP

Organizatorzy są wniebowzięci. W końcu udało im się ściągnąć wielką gwiazdę. Z uwagi na zawieszenie za doping, a potem problemy z urazami, Rosjanka mocno spadła w rankingu WTA. Zajmuje 41. miejsce, co jak na taką gwiazdę, jest wynikiem słabiutkim.



Reklama

- Maria to jedna z najsłynniejszych sportsmenek na świecie. Jako pierwsza w historii, nie udało się to nawet żadnemu mężczyźnie, przekroczyła na Facebooku liczbę 15 milionów fanów - powiedział dyrektor imprezy Salah Tahlak. Na turniej w Dubaju, który zacznie się 19 lutego, przyjedzie do dwunastu latach nieobecności.

W zakończonym niedawno Australian Open wypadła poniżej oczekiwań. Przegrała w trzeciej rundzie z Angelique Kerber. Teraz przygotowuje się do dalszej części sezonu na Florydzie.

Oprócz występu w Dubaju, Szarapowa zapowiedziała także przyjazd do Dauhy. Do obu turniejów dostanie dziką kartę, podobnie jak Wiktoria Azarenka.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Australian Open. Maria Szarapowa przegrała z Andżeliką Kerber Eurosport