WTA Elite Trophy. Elise Mertens górą w meczu debiutantek

Rozstawiona z czwórką Elise Mertens zaliczyła wspaniały debiut w turnieju WTA Elite Trophy w chińskim Zhuhai, pokonując w 66 minut Anett Kontaveit 6:3, 6:1. W imprezie rywalizują tenisistki z miejsc 9-19 w rankingu WTA. Trzecią zawodniczką w grupie jest Julia Goerges.

W tym sezonie Mertens wygrała trzy turnieje WTA Tour (Hobart, Lugano, Rabat), co nie udało się żadnej innej tenisistce grającej w Zhuhai. Ostatnie tygodnie były jednak gorsze w jej wykonaniu, o czym świadczą porażki w pierwszych rundach w Wuhan, Pekinie i Moskwie.

- To był dla mnie dobry mecz. Pierwsze spotkania w turniejach zawsze są ekscytujące. Po raz pierwszy jestem w Zhuhai i bardzo mi się tu podoba. To dla mnie zaszczyt, że mogę występować w takiej imprezie – powiedziała Belgijka.

W turnieju debiutowała także Estonka, ale we wtorek nie miała nic do powiedzenia. W pierwszym secie walczyła do stanu 3:3, ale w drugim pozwoliła szybko rywalce odskoczyć na 5:0.

Kolejną rywalką Mertens będzie broniąca tytułu Goerges. To jednak Kontaveit zagra wcześniej z Niemką.

Mertens będzie pierwszą Belgijką od 2013 roku, która ukończy sezon w czołowej „20” rankingu. Pięć lat temu dokonała tego Kirsten Flipkens.