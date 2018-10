WTA Elite Trophy. Sabalenka nie dała szans Barty

Rozstawiona z trójką Aryna Sabalenka odniosła swoje pierwsze zwycięstwo w turnieju WTA Elite Trophy w Zhuhai. W pierwszym grupowym meczu Białorusinka pokonała Ashleigh Barty 6:4, 6:4. Trzecią tenisistką w grupie C jest Caroline Garcia.

20-letnia Sabalenka jest najmłodszą uczestniczką imprezy w jej czteroletniej historii. W chińskim Zhuhai rywalizują panie z miejsc 9-19 rankingu WTA. Do triumfu nad rozstawioną z dziewiątką Australijką, która przed rokiem dotarła do półfinału, potrzebowała mniej niż półtorej godziny.

- W ostatnich tygodniach nie zagrałam w kilku turniejach i stęskniłam się za tenisem. Dziś biegałam do każdej piłki i starałam się pokazać mój najlepszy tenis – powiedziała Białorusinka. – To nie jest mój pierwszy turniej w Zhuhai. Dwa lata temu grałam tu w imprezie ITF 50 tys., ale to była oczywiście inna bajka. Bardzo cieszę się, że tak dobrze udało mi się rozpocząć tegoroczną imprezę – dodała.

Sabalenka od początku grała bardzo agresywnie, imponując agresją z końcowej linii i często kończąc wymiany pod siatką.

Jej kolejną rywalką będzie Garcia, która w Chinach może pochwalić się bilansem 13-3.