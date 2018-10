WTA Finals bez Radwańskiej. Znamy podział na grupy

Rozpoczynająca się w niedzielę tegoroczna edycja WTA Finals będzie ostatnią, która odbędzie się w Singapurze. W kończącym sezon turnieju masters z udziałem ośmiu najlepszych tenisistek po raz drugi z rzędu zabraknie Agnieszki Radwańskiej.

Radwańska po nieudanym 2017 roku w tym miała się odbudować, ale zamiast tego zaliczyła drugi z rzędu słaby sezon, w którym zmagała się z kłopotami zdrowotnymi i spadkiem formy. 29-letnia zawodniczka w kolejnych miesiącach systematycznie spadała w rankingu WTA. W styczniu była 28. na światowej liście, a obecnie jest już 78. Tegoroczne starty zakończyła pod koniec września, a obecnie przebywa na wakacjach.

Pochodząca z Krakowa tenisistka wcześniej regularnie startowała w mastersie. Zakwalifikowała się do niego sześć razy z rzędu, począwszy od 2011 roku. W latach 2008-09 rozegrała w nim po jednym meczu jako rezerwowa. Najlepiej wspomina edycję sprzed trzech lat, w której triumfowała. To najbardziej prestiżowa impreza, jaką wygrała. W latach: 2012, 2014 i 2016 zatrzymała się na półfinale.

Już od dłuższego czasu wiadomo było, że podopieczna Tomasza Wiktorowskiego nie zdoła wywalczyć przepustki do tej imprezy w bieżącym sezonie. Do końca walczyła zaś o to Alicja Rosolska. Półfinalistka Wimbledonu w deblu razem z Amerykanką Abigail Spears uplasowały się w rankingu "Road to Singapore" na końcu pierwszej "10", a awans wywalczyło osiem czołowych duetów.

W obsadzie zabraknie także liderki rankingu WTA Simony Halep. Rumunka, która w tym sezonie wygrała wielkoszlemowy French Open, a w Australian Open dotarła do finału, do końca zwlekała z podjęciem decyzji o wycofaniu się z mastersa. 27-letnia zawodniczka od kilku tygodni zmaga się z urazem pleców. Na pocieszenie pozostaje jej fakt, że niezależnie od tego jak potoczą się zmagania w Singapurze pozostanie do końca roku pierwszą rakietą świata.

Polski akcent zapewnią dwie zawodniczki tego pochodzenia - ubiegłoroczna triumfatorka Dunka Caroline Wozniacki oraz Niemka Angelique Kerber. Pierwsza wygrała w styczniu Australian Open, druga cieszyła się z sukcesu w lipcowym Wimbledonie.

Kwalifikację wywalczyła także niespodziewana zwyciężczyni US Open - Japonka Naomi Osaka. Stawkę uzupełnią: Amerykanka Sloane Stephens, Ukrainka Jelina Switolina, Czeszki Petra Kvitova i Karolina Pliskova oraz Holenderka Kiki Bertens. Ta ostatnia zastąpiła w obsadzie Halep. Stephens, Osaka i Bertens zadebiutują tym samym w mastersie.

Tegoroczna edycja WTA Finals, której pula nagród wyniesie siedem milionów dolarów, będzie ostatnią odbywającą się w Singapurze, który gościł najlepsze tenisistki od 2014 roku. Począwszy od przyszłego sezonu impreza przeniesie się do chińskiego Shenzhen.

Finały zarówno w singlu, jak i w deblu w obu konkurencjach zaplanowano na 28 października.

Podział na grupy WTA Finals 2018 w singlu:

Grupa Czerwona

Angelique Kerber (Niemcy)

Naomi Osaka (Japonia)

Sloane Stephens (USA)

Kiki Bertens (Holandia)

Grupa Biała

Caroline Wozniacki (Dania)

Petra Kvitova (Czechy)

Jelina Switolina (Ukraina)

Karolina Pliszkova (Czechy)