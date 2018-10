WTA Finals: Karolina Pliszkova uzupełniła grono uczestniczek

Karolina Pliszkova uzupełniła stawkę uczestniczek rozpoczynającego się w niedzielę WTA Finals w Singapurze, w którym wystąpi osiem czołowych singlistek. Czeska tenisistka po raz trzeci z rzędu zagra w kończącym sezon turnieju.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. US. Open. Karolina Pliszkova w najlepszej ósemce. Wideo Eurosport

Pliszkova w środowe popołudnie niespodziewanie przegrała z Rosjanką Wierą Zwonariewą 1:6, 2:6 w 1/8 finału imprezy w Moskwie, dając tym samym przepustkę do WTA Finals Ukraince Jelinie Switolinie.

Reklama

Wówczas stało się też jasne, że dalszy los Czeszki w tym sezonie będzie zależał od Kiki Bertens, która była jej jedyną konkurentką w walce o ostatni bilet do Singapuru. Holenderka uzyskałaby go, gdyby w stolicy Rosji dotarła co najmniej do półfinału. Sytuacja wyjaśniła się jednak jeszcze tego samego dnia. Bertens uległa w 1/8 finału Białorusince Aliaksandrze Sasnowicz 3:6, 6:4, 3:6, co dało awans byłej liderce światowego rankingu.

Pliszkova w tym roku wygrała dwa turnieje - w Stuttgarcie i Tokio. W WTA Finals wystąpi po raz trzeci z rzędu. Dwa lata temu zatrzymała się na fazie grupowej, a w minionym sezonie dotarła do półfinału.

Wcześniej - poza Switoliną - występ w tegorocznej edycji tej imprezy zapewniły sobie: Rumunka Simona Halep, Niemka Angelique Kerber, Japonka Naomi Osaka, ubiegłoroczna triumfatorka Dunka Caroline Wozniacki, Czeszka Petra Kvitova oraz Amerykanka Sloane Stephens.

Tegoroczna edycja WTA Finals będzie ostatnią odbywającą się w Singapurze, który gościł najlepsze tenisistki od 2014 roku. Począwszy od przyszłego sezonu osiem zawodniczek będzie rywalizować w chińskim Shenzhenie.

W 2015 roku w tej imprezie triumfowała Agnieszka Radwańska.