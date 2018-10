WTA Finals - Stephens lepsza od Osaki w grupie czerwonej

Rozstawiona z numerem piątym Sloane Stephens z USA wygrała swój pierwszy mecz grupy czerwonej turnieju WTA Finals w Singapurze. 25-letnia tenisistka pokonała o cztery lata młodszą Japonkę Naomi Osakę (nr 3.) 7:5, 4:6, 6:1.

Obie zawodniczki biorą udział w kończącym sezon turnieju elity po raz pierwszy. Osaka to triumfatorka tegorocznego US Open, natomiast Stephens dotarła do finału French Open. W Nowym Jorku zwyciężyła za to rok wcześniej.

Poniedziałkowy pojedynek trwał blisko dwie i pół godziny. Kibice w Singapurze bardziej sprzyjali Japonce, ale po dwóch wyrównanych setach w ostatniej partii inicjatywę przejęła Stephens. Osaka sama pogrążyła się w ostatniej akcji meczu, popełniając podwójny błąd serwisowy. Wcześniej to samo na zakończenie drugiego seta zrobiła jej rywalka.

"Musiałam grać na najwyższym poziomie, żeby ją pokonać. Trzeba było wykorzystywać wszystkie szanse" - skomentowała Stephens.

Później w poniedziałek, w drugim meczu grupy czerwonej, najwyżej rozstawiona Niemka Angelique Kerber zagra z turniejową "ósemką" Holenderką Kiki Bertens.

We wtorek odbędą się spotkania drugiej kolejki grupy białej. Na inaugurację tegorocznego WTA Finals Czeszka Karolina Pliszkova (nr 7.) pokonała Dunkę Caroline Wozniacki (2.) 6:2, 6:4, natomiast Ukrainka Jelina Switolina (6.) pokonała wygrała z Czeszką Petrą Kvitovą (4.) 6:3, 6:3.

Turniej masters tradycyjnie jest rozgrywany na zakończenie sezonu z udziałem ośmiu najlepszych zawodniczek. Po raz drugi z rzędu zabrakło w tym elitarnym towarzystwie triumfatorki WTA Finals z 2015 roku Agnieszki Radwańskiej. Nie startuje także kontuzjowana liderka rankingu światowego Rumunka Simona Halep.

Tegoroczna edycja, z pulą nagród 7 mln dolarów, jest ostatnią odbywającą się w Singapurze. W przyszłym roku impreza przeniesie się do chińskiego Shenzhen.

Wynik meczu grupy czerwonej:

Sloane Stephens (USA, 5) - Naomi Osaka (Japonia, 3) 7:5, 4:6, 6:1