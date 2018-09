WTA Hiroszima. Magda Linette przegrała z Wang Qiang

Magda Linette (68. WTA) nie zdołała powtórzyć wyczynu z Nanchang i po raz drugi w tym roku awansować do półfinału turnieju WTA Tour. W piątkowym ćwierćfinale w Hiroszimie Polka przegrała z rozstawioną z czwórką Chinką Qiang Wang (44. WTA) 2:6, 2:6. W lipcu to właśnie Wang nie pozwoliła jej awansować do drugiego w karierze finału imprezy tej rangi.

Piątkowe spotkanie rozpoczęło się z opóźnieniem spowodowanym opadami deszczu w Hiroszimie. Linette lepiej zaczęła, bo od prowadzenia 2:0. Gdy wydawało się, że złapała odpowiedni rytm, pojawiły się jednak problemy z serwisem. Szwankujące podanie sprawiło, że uciekła Polce pewność siebie, co przełożyło się na liczne błędy i bardzo schematyczną grę. Jej słabości bezwzględnie wykorzystać potrafiła rywalka, która wygrała osiem kolejnych gemów.

Wang nie grała nadzwyczajnie, ale była szybka i regularna, potrafiąc jednocześnie prowokować poznaniankę do kolejnych błędów. W pierwszym secie po swoim drugim serwisie Linette wygrała ledwie 20 proc. wymian.

Fatalna seria Polki trwała do stanu 0:2 w drugim secie. Wówczas Magda kilka razy zmieniła tempo uderzenia i od razu zaprocentowało to punktami. Trzy kolejne gemy padły łupem serwujących, a przy 4:2 dla Chinki znów panie musiały zrobić przerwę w związku z opadami deszczu.

Kwadrans bez gry niewiele jednak zmienił. Linette próbowała wydłużać wymiany, ale Wang biegała absolutnie do wszystkiego, potwierdzając znakomite przygotowanie motoryczne i wydolnościowe. Podbudowana wysokim prowadzeniem, zdołała wygrać dwa brakujące gemy i zakończyć mecz po godzinie i 23 minutach.

W półfinale rywalką Wang będzie lepsza z pary Ajla Tomljanovic [5] - Hsieh Su-Wei [2].

W najnowszym notowaniu rankingu WTA Linette awansuje na 65. miejsce i nie zdoła wyprzedzić Agnieszki Radwańskiej.

Wynik meczu ćwierćfinałowego:

Magda Linette (Polska, 8.) - Wang Qiang (Chiny, 4.) 2:6, 2:6

