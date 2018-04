WTA International w Rabacie. Ułatwione zadanie Magdaleny Fręch

Już tylko jedno zwycięstwo od głównej drabinki turnieju WTA International w Rabacie jest Magdalena Fręch. W 2. rundzie kwalifikacji młoda Polka wyeliminowała Ipek Soylu. Przy stanie 6:4, 4:1 dla Fręch Turczynka zrezygnowała z dalszej gry.

Trzecia polska rakieta powoli przenosi się już z turniejów ITF do WTA. W Lugano nawet zagrała w turnieju głównym jako lucky loserka, w Stuttgarcie została wyeliminowana w pierwszym meczu przez 74. w rankingu Varvarę Lepchenko.

Turniej w Maroku nie jest tak mocno obsadzony, przez co Magdalena Fręch ma dużo większe szanse na awans do głównej drabinki. Na razie idzie jej wyśmienicie. W dwóch pierwszych meczach nie straciła seta. W sobotę rozstawiona z numerem 7 Polka pokonała Conny Perrin 6:3, 6:2, w niedzielę dorzuciła do tego zwycięstwo z Turczynką z początków trzeciej setki.

Przed Magdaleną Fręch ostatni krok. W decydującym meczu o główną drabinkę w Rabacie polska tenisistka zmierzy się z Paulą Badosą Gibert. 20-letnia Hiszpanka jest niżej notowana, ale w niedzielę sprawiła sporą niespodziankę, eliminując 123. w rankingu Arantxę Rus.

Na liście startowej Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem jest już jedna Polka Magda Linette, która czeka na rywalkę z... kwalifikacji.