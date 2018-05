WTA Madryt: Magda Linette obroniła trzy meczbole, ale nie wystąpi w turnieju głównym

Turniej w Madrycie ponownie bez Polek. W decydującej rundzie kwalifikacji Mutua Madrid Open Magda Linette przegrała z niżej notowaną Natalią Wichłancewą 5:7, 7:6 (10-8), 6:7 (2-7). Wcześniej z imprezy wycofała się Agnieszka Radwańska.

W każdym z setów panie trzymały w niepewności od początku do końca. Sobotni rollercoaster zaczął się od prowadzenia Linette 3:1. Cztery kolejne gemy wygrała 21-letnia Rosjanka, po czym dla odmiany straciła podanie. Najlepszą okazję Linette zmarnowała w 11. gemie. Polska tenisistka miała wówczas dwie kolejne piłki na 6:5. Wichłancewa grała jednak do końca. Wybroniła się i poszła za ciosem, stawiając kropkę nad i. Do zakończenia pierwszego seta potrzebowała trzech setboli.

W drugim breakpointy miała tylko Magda Linette. Przy stanie 1:1 Polka mogła trzy razy przełamać Rosjankę, ale ta nie pękła i doszło do emocjonującego tie-breaka. Do stanu 5-2 karty rozdawała Linette, jednak perspektywa odrobienia strat w meczu splątała jej nogi. Wichłancewa doszła na 5-5, przy 8-7 miała piłkę meczową, ale trzeci setbol tym razem okazał się szczęśliwy dla Polki.

Decydujący set też miał swoją dramaturgię. Magda Linette trzy razy traciła w nim podanie, ale za każdym razem wychodziła z opresji. Najbardziej spektakularny był jej powrót przy stanie 4:5, kiedy Wichłancewa serwowała na mecz i miała dwie kolejne piłki meczowe. Dopięła swego dopiero za czwartym meczbolem po jednostronnym tie-breaku.

Tym samym w Madrycie po raz drugi z rzędu nie ujrzymy żadnej polskiej tenisistki. Kwalifikacji nie przeszła Magda Linette, a w tygodniu ze startu zrezygnowała Agnieszka Radwańska. Rakieta numer 1 w Polsce wycofała się z powodu kontuzji pleców. Najlepszym wynikiem Radwańskiej w turnieju pozostają półfinały w 2012 i 2014 roku, kiedy odpadała kolejno z Wiktorią Azarenką i Marią Szarapową.