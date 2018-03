WTA Miami. Bethanie Mattek-Sands wróciła i już gra "cholernie dobrze"

W środę Bethanie Mattek-Sands rozegrała pierwszy mecz od paskudnej kontuzji na Wimbledonie. Choć w 1. rundzie Miami Open Amerykanka przegrała z Alize Cornet 2:6, 5:7, zostawiła po sobie bardzo dobre wrażenie, co nie uszło uwadze francuskiej tenisistki.

Zdjęcie Bettanie Mattek-Sands /SID

W 1. rundzie ostatniego Wimbledonu Mattek-Sands odwróciła losy pojedynku z Magdą Linette, ale nie z tego powodu występ Amerykanki na kortach All England Clubu utkwił nam w pamięci. W decydującym secie drugiego spotkania z Soraną Cirsteą Amerykanka źle stanęła i nienaturalnie wygięła kolano, krzycząc wniebogłosy. Mattek-Sands musiała zostać zoperowana, a kontuzja wyeliminowała ją z gry na długie dziewięć miesięcy.

Reklama

Występ w Miami Open umożliwiła dzika karta, bowiem Bethanie Mattek-Sands wypadła z pierwszej setki rankingu. Biorąc pod uwagę, jak zaprezentowała się przeciwko Cornet, jej powrót do top 100 jest tylko kwestią czasu.

- To był ekscytujący mecz dla publiczności. Tuż przed losowaniem drabinki podeszłam do niej i wypytywałam, jak się czuje i czy wszystko idzie po jej myśli. Bardzo się ucieszyłam, gdy okazało się, że wpadłyśmy na siebie - komentowała Alize Cornet.

- Cieszę się ze zwycięstwa, ale cieszę się też z powrotu Bethanie. To wspaniała tenisistka. Było mi strasznie przykro z powodu tego, co przydarzyło się jej na Wimbledonie. Dopiero co wróciła, a już gra cholernie dobrze - zaśmiała się Cornet, której zwycięstwo z 32-letnią Amerykanką zabrało przeszło półtorej godziny. W 2. rundzie Miami Open Alize Cornet spotka się z rozstawioną Anastasiją Sevastovą.