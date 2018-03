WTA Miami. Muguruza w trzeciej rundzie, choć jeszcze nie odbiła piłki

Bez rozegrania jednego punktu awansowała do trzeciej rundy Miami Open Garbine Muguruza. Rywalka trzeciej rakiety świata Amanda Anisimova oddała spotkanie walkowerem.

Garbine Muguruza

Hiszpanka rozstawiona jest z numerem 3, w związku z czym w pierwszej rundzie miała wolny los. Ale bez gry awansowała aż do trzeciej rundy, bowiem jej pierwsza przeciwniczka w turnieju przegrała z kontuzją.

Na otwarcie imprezy grająca z dziką kartą amerykańska nastolatka pokonała Qiang Wang 6:3, 1:6, 6:2 i spłaciła kredyt zaufania, ale na tym jej udział w Miami Open się zakończył. Na spotkanie z Hiszpanką Anisimova już nie wyszła z powodu kontuzji prawej stopy. 16-latka miała problemy, by w ogóle dokończyć spotkanie z Chinką, tak że nie było mowy o tym, żeby nazajutrz wróciła na kort.

W takich okolicznościach Garbine Muguruza jako pierwsza awansowała do trzeciej rundy Miami Open, gdzie czeka na Christinę McHale lub rozstawioną z numerem 25 Barborę Strycovą. Obie w turnieju jeszcze się nie zmęczyły. Amerykanka rozegrała tylko cztery pełne gemy z Kaią Kanepi, tymczasem czeska tenisistka tak jak Muguruza miała wolny los.

- Zawsze czułam się w Miami jak w domu. To tu ludzie zaczęli mnie trochę bardziej rozpoznawać - opowiadała przed turniejem Garbine Muguruza. - Poszukuję rytmu. Miałam ostatnio kilka dobrych meczów i kilka takich, które nie poszły po mojej myśli. Ciężko trenowałam, żeby się przygotować do tego turnieju - zapewniła hiszpańska tenisistka, która przyjechała do Miami po nieudanym występie w Indian Wells, gdzie odpadła w pierwszym meczu z Sachią Vickery 6:2, 5:7, 1:6.