WTA Moskwa. Porażka może Karolinę Pliszkovą sporo kosztować

Karolina Pliszkova miała w Moskwie zapewnić sobie udział w finałach WTA. Przegrała jednak już na początku z Wierą Zwonariową 1:6, 2:6 i teraz musi poczekać na wyniki bezpośredniej rywalki Kiki Bertens. Jeśli Holenderka zagra w Rosji w półfinale, to ona, a nie Czeszka wystąpi w kończącym rok turniej do Singapuru.

Zdjęcie Karolina Pliszkova /Getty Images

Pliszkova ostatnio gra dużo. Nadmiar meczów wyraźnie odbił się na jej formie w Moskwie. Do Rosji przyleciała prosto z Chin, gdzie jeszcze w niedzielę rywalizowała w finale Tianjin Open. Przegrała z Caroliną Garcią 6:7, 3:6.

Musiała zmienić kontynent, przyzwyczaić się do nowych warunków i do innej strefy czasowej. Jej mecz z Wierą Zwonariową zaplanowano na środę rano. Czeszka nie istniała na korcie. Przeszła obok meczu. Wyraźnie odczuwała trudny związane z wieloma meczami w krótkim czasie i męczącymi podróżami.

Rosjanka gładko zwyciężyła 6:1, 6:2 i był to jej pierwszy triumf nad zawodniczką z pierwszej dziesiątki rankingu od 2011 roku. Przez ten czas urodziła dziecko, miała kilka sezonów przerwy i dopiero od niedawna stara się wrócić do formy.

Dla Pliszkovej to porażka o tyle bolesna, że może nie zakwalifikować się do finałów WTA. Musi teraz poczekać na wyniki bezpośredniej rywalki Kiki Bertens. Jeśli Holenderka zagra w Rosji w półfinale, to ona, a nie Czeszka wystąpi w kończącym rok turniej do Singapuru. Pliskova poleci wtedy na finały jako rezerwowa.