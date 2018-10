WTA Pekin: Shuai Zhang ma dla kogo grać

China Open to dla Shuai Zhang turniej jedyny w swoim rodzaju. - Na innych meczach nie ma zbyt wielu moich fanów, ponieważ muszą iść do szkoły albo do pracy. Na China Open jest inaczej - mówi rozentuzjazmowana 29-letnia reprezentantka gospodarzy, która w czwartek po nierównym meczu wyeliminowała turniejową trójkę Angelique Kerber 6:1, 2:6, 6:0.

Zdjęcie Shuai Zhang /Reuters

W Pekinie, jak rzadko kiedy, Shuai Zhang może liczyć na żywiołowy doping swoich kibiców. Duża frekwencja to w dużej mierze zasługa świąt narodowych, które przypadają w Chinach na ten tydzień.

- Turniej odbywa się w czasie dni wolnych od pracy, co oznacza, że do Pekinu zjeżdżają się kibice z całego kraju. Niektórzy jadą pociągiem 23 godziny, żeby się tu dostać. Inni oszczędzają cały rok, by kupić bilety na China Open - wyjaśniła Shuai Zhang.

- Nie mogłabym zawieść tych ludzi, odpadając w 1. rundzie. Nie chcę zawieść tych ludzi, którzy przyjechali z tak daleka. Pamiętam, że kiedy ja byłam mała, czasami jechałam na zawody dwa dni pociągiem. Jestem tu nie tylko dla siebie, ale też dla tych wszystkich, którzy mnie lubią. To dla nich walczę, żebym mogła rozegrać kolejny mecz - dodała 45. w rankingu Shuai Zhang.

W ćwierćfinale China Open chińska tenisistka zagra z mistrzynią US Open Naomi Osaką, która w czwartek, po znakomitym meczu, rozbiła 10. rakietę świata Julię Goerges 6:1, 6:2.