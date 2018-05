WTA Rabat: zwycięstwo Belgijki Mertens

Najwyżej rozstawiona Belgijka Elise Mertens pokonała w finale reprezentującą Australię Ajlę Tomljanovic 6:2, 7:6 (7-4) i triumfowała w turnieju tenisowym WTA w marokańskim Rabacie.

Zdjęcie Elise Mertens (pictured) dropped just four games against Sara Errani (John Walton/PA) /PA Sport

22-letnia Belgijka, zajmująca dotychczas 19. lokatę w światowym rankingu, wygrała czwartą imprezę WTA w karierze, a już trzecią w tym sezonie; wcześniej w 2018 roku była najlepsza w Hobart i Lugano oraz dotarła do półfinału wielkoszlemowego Australian Open w Melbourne.

Urodzona w Zagrzebiu Tomljanovic po raz drugi wystąpiła w finale, który przegrała podobnie jak trzy lata temu w Pattai.

W grze pojedynczej wystąpiły dwie Polki. Magdalena Fręch odpadła w drugiej rundzie, a Magda Linette przegrała swój pierwszy mecz. Z kolei w deblu rozstawione z "dwójką" Alicja Rosolska i Amerykanka Abigail Spears odpadły w ćwierćfinale.

Wynik finału:

Elise Mertens (Belgia, 1.) - Ajla Tomljanovic (Australia) 6:2, 7:6 (7-4).