WTA Tajpej. Magda Linette przegrała z Timeą Babos w ćwierćfinale

Zaledwie cztery gemy ugrała w piątek w Tajpej zawodniczka z Poznania. Magda Linette przegrała z Timeą Babos 1:6, 3:6 w walce o półfinał imprezy rangi WTA. Tenisistka z Węgier pokonała naszą reprezentantkę po raz drugi w ciągu miesiąca. Ponownie zrobiła to niezwykle pewnie.

Zdjęcie Magda Linette /AFP



Dla obu zawodniczek występ na Tajwanie to oczywiście pierwszy występ po Australian Open. W nim Polka była w trzeciej rundzie singla, a Węgierka wywalczyła mistrzostwo w grze mieszanej. Teraz obie panie zmierzyły się ze sobą po raz drugi w ciągu miesiąca. Dokładnie 2 stycznia w drugiej rundzie turnieju w chińskim Schenzen Babos zwyciężyła niezwykle pewnie, bo 6:2, 6:1.



Widać było od początku, że rozstawiona w tej imprezie z numerem czwartym zawodniczka z Węgier dobrze pamięta, to co stało się niedawno. Od początku grała niezwykle pewnie i mocno. Znakomicie serwowała, a Linette miała duży problem z returnem.



W pierwszej odsłonie poznanianka dwa razy straciła podanie. W siódmym gemie jeszcze obroniła trzy piłki setowe, ale przy czwartej nie mogła już nic zrobić.



Źle zaczęła także drugą partię. Szybko przegrywała 0:2, ale równie prędko odrobiła stratę. W piątym gemie miała piłkę na objęcia prowadzenia 3:2, ale straciła podanie. Potem nie mogła już praktycznie nic zrobić. Zawodziło ją koronne uderzenie, a więc forhend. W całym meczu Babos miała pięć asów, a nasza zawodniczka żadnego. Na dodatek przytrafiły się jej aż 22 niewymuszone błędy. Starcie trwało 63 minuty.



W grze Linette widać było zmęczenie po czwartkowym, trwającym ponad trzy godziny spotkaniu ze Szwedką Johanną Larsson.



Na pocieszenie polskiej tenisistce przyjdzie kolejny awans w rankingu WTA. Ostatnio było na 60., najwyższym miejscu w karierze. Teraz 25-latka powinna być w okolicach pozycji numer 57.



Ćwierćfinał, WTA Tajpej:



Magda Linette (Polska, 7) - Timea Babos (Węgry, 4) 1:6, 3:6