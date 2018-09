WTA Tokio. Azarenka pokonała Barty. Czekała od marca

Grająca z "dziką kartą" Wiktoria Azarenka pokonała rozstawioną z ósemką Ashleigh Barty 6:4, 6:2 i awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Tokio. Dla Białorusinki to pierwsze zwycięstwo z tenisistką z czołowej "20" kobiecego rankingu od marca. Do trzeciego ćwierćfinału w sezonie awansowała po trwającym godzinę i 17 minut spotkaniu.

Azarenka bardzo dobrze rozpoczęła mecz, rażąc mocnymi uderzeniami z końcowej linii. Barty dobrze spisywała się w defensywie, ale w pierwszym secie dwukrotnie straciła swoje podanie, mając problemy z drugim serwisem i coraz większą liczbą błędów.

W drugim secie Białorusinka prowadziła od początku do końca (2:0, 4:1 i na koniec 6:2). Tym razem niska Australijka aż trzykrotnie straciła serwis, a sama, podobnie jak w pierwszej partii, popisała się jednym breakiem.

63. na świecie Azarenka zanotowała 13 uderzeń wygrywających, ale pierwszym serwisem trafiała ze skutecznością aż 70 proc.

W ćwierćfinale jej rywalką będzie lepsza z pary Caroline Wozniacki [1] – Camila Giorgi.