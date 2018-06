WTA w Eastbourne. Radwańska w pierwszym półfinale od prawie roku

Agnieszce Radwańskiej w dalszym ciągu idzie znakomicie w pierwszym starcie po dwumiesięcznej przerwie. W ćwierćfinale turnieju na kortach trawiastych w Eastbourne najlepsza polska tenisistka rozprawiła się z 12. na świecie Jeleną Ostapenko 6:2, 7:5.

- To był ciężki mecz, pełen walki. Jelena walczyła do końca. Ja zaczęłam dobrze, ale ona z gema na gem grała coraz bardziej agresywnie. Cieszę się, że odparłam jej atak i zamknęłam mecz w dwóch setach - komentowała na gorąco Agnieszka Radwańska, poprawiając rekord pojedynków z Łotyszką na 2-0.

Ostapenko odgrażała się przed meczem, że nawierzchnia trawiasta będzie sprzyjać jej grze bardziej niż korty twarde, jednak w porównaniu z ich pierwszym spotkaniem dwa lata temu łotewska tenisistka poprawiła się... o gema. W 2016 roku w New Haven Polka wygrała 7:5, 6:1.

I tym razem Radwańska poradziła sobie z mistrzynią French Open z 2017 roku w dwóch setach, jednak bardzo mocno pachniało pojedynkiem na pełnym dystansie.

W pierwszym secie polska tenisistka wygrała pięć gemów z rzędu od stanu 1:2, ale w drugim nerwów było co niemiara. Z 12 gemów aż siedem zakończyło się przełamaniami. O tego jednego breaka lepsza była Radwańska, choć balansowała na krawędzi. Przy 5:4 Ostapenko serwowała na seta, jednak w czwartek podanie nie było jej mocną stroną. Łotyszka popełniła aż dziewięć podwójnych błędów serwisowych i nie posłała żadnego asa. Mocno ujemny miała też stosunek winnerów do niewymuszonych błędów - 28-38.

Radwańska zameldowała się w najlepszej czwórce Aegon International Eastbourne jako pierwsza. W piątkowym meczu o finał zmierzy się z lepszą z pary Karolina Pliskova - Aryna Sabalenka.

Będzie to pierwszy półfinał Agnieszki Radwańskiej od 10 miesięcy. W sierpniu 2017 roku najlepsza polska tenisistka dotarła do najlepszej czwórki we wspomnianym już New Haven. W pojedynku o finał przegrała z... Darią Gawriłową, którą w Eastbourne odprawiła z kwitkiem w 2. rundzie.