WTA w Madrycie: kanadyjski bój dla Denisa Shapovalova

Denis Shapovalov wykonał w czwartek kolejny ważny krok w swojej karierze. W wewnątrz kanadyjskim meczu pokonał Milosa Raonica 6:4, 6:4 i awansował do ćwierćfinału Mutua Madrid Open. Kanadyjska rakieta numer jeden (od 2010 roku) nie wygrała tym samym swojego 300. spotkania w zawodowej karierze.

Zdjęcie Denis Shapovalov /Eurosport

Do swojego drugiego w karierze ćwierćfinału turnieju ATP Masters 1000 19-latek potrzebował 82 minut.

- To był bez wątpienia jeden z moich najlepszych meczów na ziemi. Rywalizacja z taką legendą i dla mojego kraju jest dla mnie wielkim zaszczytem. Było miło. Nie odczuwałem żadnej presji, bo ona spoczywała na Milosu. Dobrze się bawiłem – powiedział po ostatniej piłce Shapovalov.

- Po tym zwycięstwie moja pewność siebie wzrosła. Dobrze odgadywałem jego intencje przy serwisie. Gdy już piłka był na mojej rakiecie, zazwyczaj trafiałem ją w kort. Nie mogę się przyczepić do żadnego elementu mojej gry – dodał.

W najlepszej ósemce Kanadyjczyk spotka się z Kylem Edmundem, który w tym roku w Madrycie pokonał dwóch byłym mistrzów Novaka Djokovica i Davida Goffina. Na razie panowie mają bilans 2-2.

- To będzie dla mnie trudny mecz. Na początku roku on pokonał mnie w Brisbane po bardzo wyrównanej walce. To był niesamowity tenis, obaj dobrze zagraliśmy – przypomniał Shapovalov.