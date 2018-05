WTA w Madrycie. Pełen luz Szarapowej po kolejnej wygranej

Maria Szarapowa jest w wyśmienitym nastroju po pokonaniu dwóch rywalek w turnieju w Madrycie. W poniedziałkowym meczu z Iriną-Camelią Begu (7:5, 6:1) w pewnym momencie wygrała aż 19 piłek z rzędu, z czego śmiała się na konferencji prasowej. – Takie rzeczy mi się nie zdarzają – powiedziała piękna Rosjanka.

Dwie Rumunki ma na razie na rozkładzie w Madrycie Szarapowa. Na początek turnieju piękna Rosjanka pokonała Mihaelę Buzarnescu, a w drugiej rundzie odprawiła jej rodaczkę Irinę-Camelię Begu 7:5, 6:1.

W obu meczach zaprezentowała naprawdę świetny tenis. – Wygrywała w wielkim stylu – napisała oficjalna strona WTA. Na poniedziałkowej konferencji prasowej Rosjanka miała kapitalny humor. Jeden z dziennikarzy zapytał ją, jak to się stało, że wygrała aż 19 piłek z rzędu. – Naprawdę nie wiem. Takie rzeczy rzadko się zdarzają, ale to fajnie zdobyć tyle punktów po kolei. Cieszę się, że jestem w formie i nie mogę doczekać się kolejnego meczu. Lubię tu grać. Madryt to jeden z moich ulubionych turniejów – odpowiedziała.

W trzeciej rundzie Szarapowa zmierzy się z Kristiną Mladenović, która okazała się lepsza od Chinki Shuai Zhang 6:4, 4:6, 6:3.