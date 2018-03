WTA w Miami. Puig nic nie widziała, nic nie słyszała

Fatalne wspomnienia z Miami zabierze Caroline Wozniacki, której w czasie meczu 2. rundy prawdziwe piekło zgotowali kibice Moniki Puig. Tenisistka z Portoryka w dwóch zdaniach odniosła się do oświadczenia opublikowanego przez Dunkę polskiego pochodzenia.

Trzeba podkreślić dwie rzeczy: Wozniacki, która przegrała 6:0, 4:6, 4:6, zaczęła od gratulacji dla rywalki, a samą Puig nazywa swoją dobrą koleżanką. Samego meczu nie będzie jednak dobrze wspominać, z czego porażka jest tu najmniejszym problemem.

"W czasie meczu kibice grozili mojej rodzinie, życzyli śmierci mojej mamie i mojemu tacie i nazywali mnie w taki sposób, że nie jestem w stanie tego powtórzyć" - pożaliła się Caroline Wozniacki, oczekując zdecydowanej reakcji ze strony organizatorów turnieju.

Po kolejnym pojedynku w turnieju, z Marią Sakkari w 3. rundzie, oświadczenie koleżanki z kortów skomentowała również Monica Puig, której to kibice mieli dać się we znaki Wozniacki. Urodzona w Portoryku tenisistka nie miała jednak wiele do powiedzenia.

- Niczego nie słyszałam. Poprzedniego wieczora publiczność była bardzo żywiołowa i bardzo pobudzona - powiedziała lakonicznie Monica Puig. - Ale nic więcej nie mogę powiedzieć. Niczego nie słyszałam - podkreśliła mistrzyni olimpijska z Rio.

W meczu o ćwierćfinał Miami Open Monica Puig zmierzy się z rozgrywającą znakomite zawody amerykańską kwalifikantką Danielle Rose Collins.