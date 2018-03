WTA w Miami. Radwańska jak za dawnych lat! Halep wyeliminowana

Najlepsza polska tenisistka potwierdziła w sobotę, że jej czas na pewno jeszcze nie dobiegł końca. Agnieszka Radwańska w trzeciej rundzie turnieju WTA Premier Mandatory w Miami pokonała liderkę światowego rankingu Simonę Halep. Krakowianka w znakomitym stylu wygrała z Rumunką 3:6, 6:2, 6:3. Nasza zawodniczka prezentowała się świetnie praktycznie przez cały pojedynek.

Zdjęcie Agnieszka Radwańska /Getty Images

Halep przystąpiła do tego spotkania po bardzo wyczerpującym meczu w poprzedniej rundzie. Tam zmierzyła się z Oceane Oudin. Francuzka niespodziewanie okazała się niezwykle wymagającą rywalką. Liderka rankingu po ponad dwóch godzinach wygrała 3:6, 6:3, 7:5. Radwańska w niezłym stylu zwyciężyła z Alison van Uytvanck z Belgii 6:3, 7:6 (4).

Reklama

Teraz zmierzyła się z Halep, którą zna znakomicie. W sobotę obie panie zmierzyły się ze sobą po raz 11. Wcześniej wygrywały zgodnie po pięć razy. Ostatnio spotkały się prawie dwa lata temu w ćwierćfinale w Cincinnati i wtedy lepsza w dwóch partiach była Rumunka.

Od początku starcia w Miami widać było, że Radwańska jest w dobrej dyspozycji. Grała agresywnie in pewnie. Halep, która nigdy w tym turnieju nie przegrał z zawodniczką spoza czołowej 20 rankingu miała duże problemy. W kluczowym momencie była jednak w stanie przełamać Polkę. Ostatecznie wygrała pierwszego seta 6:3.

Druga partia była popisem naszej zawodniczki. Radwańska kontrolowała wydarzenia na korcie. Świetnie rozrzucała rywalkę po korcie i bardzo dobrze returnowała. Prowadziła już 4:0. Skończyło się wynikiem 6:2.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Australian Open. 5 perełek prosto z Melbourne. Jest i Radwańska! Eurosport





Decydująca odsłona zaczęła się dla naszej zawodniczki źle. Polka straciła od razu podanie i szybko przegrywała 0:2. Potem jednak wróciło to, co tak świetnie funkcjonowało w drugim secie. Radwańska grała pewnie, ofensywnie. Dobrze biegała i na dodatek ładnie serwowała. To był dzień Polki. 30. tenisistka rankingu wykorzystała już pierwszą piłkę meczową.

Polka po raz drugi w karierze wygrała z liderką rankingu. Wcześniej udało jej się to w starciu z Karoliną Woźniacką w Sydney. To było w styczniu 2012 roku.

W czwartej rundzie zmierzy się z Sevastovą albo Azarenką.

3. runda, WTA Miami:

Simona Halep (Rumunka, 1.) – Agnieszka Radwańska 6:3, 2:6, 3:6