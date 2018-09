WTA Wuhan. Barty znów zaimponowała siłą psychiczną

Rozstawiona z numerem 16 Ashleigh Barty odniosła w turnieju WTA w Wuhanie kolejne cenne zwycięstwo. W ćwierćfinale Australijka pokonała 6:2, 5:7, 6:4 Rosjankę Anastazję Pawluczenkową i jest coraz bliżej powtórzenia ubiegłorocznego finału. Co ciekawe, w ostatnim secie Barty przegrywała ze stratą przełamania, by następnie wygrać cztery z ostatnich pięciu gemów.

- To jest naprawdę emocjonujący tydzień. Miałam szczęście, że udało mi się wygrać dzisiejszy mecz. Był bardzo wyrównany i mógł się zakończyć różnie. Cieszę się, że dałam sobie szansę na zaprezentowanie się również jutro – powiedziała po ostatniej piłce Australijka.

W drugim secie Barty brakowało tylko dwóch piłek, by szybciej zamknąć mecz, ale to niepowodzenie jej nie podłamało. Choć w całym meczu wygrała aż 20 punktów więcej, o wynik musiała walczyć do samego końca. Obie panie miały w tym spotkaniu po osiem break pointów, ale skuteczniejsza była Australijka, wykorzystując pięć (przy trzech Rosjanki).

Pawluczenkowa w całym meczu popełniła 44 niewymuszone błędy (Barty 21), a rywalka zdołała to wykorzystać.

W półfinale rywalką Australijki będzie lepsza z pary Diminika Culbkova (Słowacja) – Aryna Sabalenka (Białoruś). Już w ćwierćfinale Barty była jedyną rozstawioną tenisistką.