WTA Wuhan: Daria Kasatkina obroniła cztery piłki meczowe

Aż cztery piłki meczowe przeciwko Darii Kasatkinie miała nadzieja chińskiego tenisa Xiyu Wang. Ostatecznie po dramatycznym pojedynku 17-letnia reprezentantka Państwa Środka w 2. rundzie turnieju w Wuhanie przegrała z faworyzowaną Rosjanką 1:6, 6:3, 6:7 (8-10).

Z racji młodego wieku i podobnie rozwijającej się kariery Xiyu Wang może budzić skojarzenia z Igą Świątek. Obie są z tego samego rocznika 2001 i obie w tym roku zaczęły wypływać na szerokie wody. Świątek wygrała juniorski Wimbledon, Xiyu Wang okazała się najlepsza w grze pojedynczej dziewcząt na US Open.

W przeciwieństwie do Świątek chińska tenisistka zaczęła zbierać szlify w turniejach rangi WTA. W Kantonie odpadła w 1. rundzie, ale w Wuhanie, gdzie dostała "dziką kartę" do kwalifikacji, dała już próbkę swoich umiejętności. W tym tygodniu plasująca się w trzeciej setce Chinka pokonała dwie tenisistki z top 100 Viktorię Kużmovą i Bernardę Perę. Jej zwycięski marsz powstrzymała dopiero 13. w światowym rankingu Daria Kasatkina, ale okupiła to wielkim nakładem sił.

Kasatkina gładko wygrała pierwszego seta, jednak chwila rozluźnienia w drugiej odsłonie sprawiła, że młodej Chince udało się odrobić straty.

Doszło do trzeciego seta, który trwał ponad godzinę i miał wielką dramaturgię. Xiyu Wang prowadziła już 3:1 i 5:2. Miała serwis na mecz, ale Kasatkina zaczęła odrabiać straty, i to z nawiązką, bo wyszła na 6:5. Ale Chinka doprowadziła wówczas do tie-breaka, który porwał publiczność. Decydująca rozgrywka toczyła się pod dyktando Xiyu Wang, ale mająca znikome doświadczenie na tym poziomie tenisistka nie była w stanie wykorzystać żadnej z czterech piłek meczowych.