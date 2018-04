Wujek Rafaela Nadala zdradził, od kogo się uczył trenerskiego fachu

W karierze tenisisty z Majorki więcej było wzlotów niż upadków, ale kilkukrotnie Rafaela Nadal przeżywał trudne chwile. - W ciągu wielu lat musieliśmy zmieniać treningi. Znajdowaliśmy jednak zawsze drogę do sukcesu - powiedział jego były szkoleniowiec Toni Nadal.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rafael Nadal znów zgarnie wszystko? Wideo Eurosport

Wujek hiszpańskiego mistrza wiele razy wyciągał go z trudnych momentów w karierze. Teraz z formą 31-latka jest wszystko w porządku.

Reklama

- Kiedy zaczynaliśmy, Rafael był bardzo świeży, miał znakomite ciało do tenisa. Teraz to się oczywiście trochę zmieniło. Po jakiś czasie zrozumieliśmy, że trzeba zmieniać treningi. W tym momencie nie jestem szkoleniowcem Rafy, ale wiem, że dużo zmieniono. Ja także się różnię jako trener, ale nie tylko. Nic już nie jest takie samo. Kiedy dołączyłem do touru, zobaczyłem, jak ćwiczą Roger Federer, Novak Djoković, David Ferrer czy Andy Murray. Patrzyłem, co oni robią i uczyłem się od nich. Tak właśnie działałem – powiedział Toni Nadal.

- Kiedy Rafa wygrał pierwszego Rolanda Garrosa to było coś niesamowitego. Każdy, kto zaczyna uprawiać tenisa marzy, aby zwyciężyć w jakimś turnieju wielkoszlemowym. Dla nas Hiszpanów, French Open to zawsze było coś wyjątkowego. Kiedy udało nam się tam zwyciężyć, Rafa należał do najlepszych na świecie. Wygrał wcześniej w Monte Carlo, Barcelonie i Rzymie. Nigdy jednak nie sądziłem, że Rafa będzie w stanie wygrać aż dziesięć razy w Paryżu – przyznał były szkoleniowiec mistrza.