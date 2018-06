Występ Andy'ego Murraya w Wimbledonie pod znakiem zapytania

Andy Murray, który w tym tygodniu wygrał pierwszy mecz od 11 miesięcy, do tej pory nie podjął decyzji, czy weźmie udział w rozpoczynającym się w poniedziałek Wimbledonie.

31-letni Szkot to dwukrotny mistrz zielonego wielkiego szlema (2013, 2016), toteż turniej na kortach All England Clubu kojarzy mu się bardzo dobrze. Sęk w tym, że po tym jak odpadł w ćwierćfinale zeszłorocznego Wimbledonu, Murray pauzował blisko rok.

Brytyjski tenisista wrócił do rywalizacji w zeszłym tygodniu w londyńskim Fever-Tree Championship, gdzie już w pierwszym meczu uległ Nickowi Kyrgiosowi. Za to w poniedziałek w 1. rundzie w Eastbourne pokonał Stana Wawrinkę, co było jego pierwszym zwycięstwem po przerwie. W środę Murray nie sprostał Kyle'owi Edmundowi, ale jest zadowolony z progresu, jaki poczynił w ostatnim czasie.

- Dwa tygodnie temu sparowałem z Kyle'em i nie wygrałem gema. To był pierwszy set i pierwsze punkty od sześciu miesięcy... Przez kilka ostatnich tygodni poczyniłem wyraźne postępy, co pozwoliło mi na stoczenie równorzędnej walki w meczach, które rozegrałem po przerwie - pocieszył się Andy Murray, zdając sobie sprawę z tego, jak długa czeka go jeszcze droga.

Murray nigdzie się nie spieszy, dlatego też w dalszym ciągu pod znakiem zapytania jest jego występ w Wimbledonie.

- Nie chcę pojechać na Wimbledon tylko po to, żeby tam wystąpić. Chcę tam rywalizować na określonym poziomie. Jeśli uznam, że nie jestem w stanie, wtedy nie wystąpię. Ale jeśli będę się czuł gotowy pod względem fizycznym, jak i mentalnym, zgłoszę się do turnieju - zapowiedział dwukrotny mistrz Wimbledonu.