Wysyp kontuzji w kobiecej drabince Rolanda Garrosa

Była liderka rankingi Garbine Muguruza po zaledwie dwóch gemach z Łesią Curenko mogła cieszyć się z awansu do ćwierćfinału Rolanda Garrosa. Ukrainka poddała mecz przy 0:2.

- Sądzę, że to wydarzyło się w drugim gemie. Widziałam, że po jednym z uderzeń nie wyglądała dobrze – przyznała na konferencji prasowej Muguruza. – To nic przyjemnego. Wiem, co ona czuje. Sama kilka razy poddałam mecze na początku roku. Jeszcze trudniej jest to zrobić w 1/8 finału Rolanda Garrosa – dodała.

Nie pomogła przerwa medyczna. Ukrainka nie była w stanie normalnie poruszać się po korcie.

Poniedziałek był wśród kobiet dniem kontuzji. Kilka godzin wcześniej z wyjścia na kort zrezygnowała Serena Williams, której kontuzja mięśnia klatki piersiowej uniemożliwiła rozegranie meczu z Marią Szarapową.

- Rezygnacja Sereny była dla mnie kompletnym zaskoczeniem. Rozumiem, że miała swoje powody. Jej mecz z Marią byłby niezwykle ciekawy. Nie miałam preferencji co do kolejnej rywalki. Cztery czy pięć lat temu spotkałam się z Rosjanką w ćwierćfinale. Obie lubimy agresywną grę. Dla mnie ważne jest to, bym grała mój najlepszy tenis i atakowała jako pierwsza – powiedziała Muguruza.